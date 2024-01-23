Чернобыльские лягушки: почему они почернели после катастрофы

Названа неожиданная причина изменения цвета "чернобыльских" лягушек

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование специалистов из Упсальского университета обнаружило, что лягушки в Чернобыльской зоне и прилегающих районах претерпели изменения в окрасе после ядерной катастрофы в 1986 году.

Фото: commons.wikimedia. org by Karsten von Berg is licensed under Creative Commons

Лягушки, обитающие в этой области, эволюционировали от ярко-зеленого цвета к черному или коричневому, причем окрас становился темнее ближе к эпицентру катастрофы. Этот феномен связан с защитной функцией пигмента меланина, способного поглощать и рассеивать ионизирующее излучение.

Ученые проанализировали более 200 лягушек в течение трех лет и выявили, что чернобыльские лягушки имеют значительно более темную окраску по сравнению с родичами из контрольных групп. Эти изменения окраски свидетельствуют о быстрой эволюции в ответ на радиацию. Лягушки с более темным окрасом оказались более защищенными во время аварии, что привело к укреплению этого признака в популяции.

Исследование чернобыльских лягушек имеет важное значение для понимания механизмов приспособления к радиации. Эти результаты могут быть полезными в разработке методов защиты человека от воздействия радиации при ядерных авариях и катастрофах. Кроме того, ученые подчеркивают, что эти исследования имеют потенциальные применения в областях работы с ядерными отходами и в космических исследованиях.