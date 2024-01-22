iPad Air с 12,9-дюймовым экраном показали на CAD-рендерах

Новый iPad Air с огромным экраном представлен на CAD-рендерах

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

В издании 91mobiles опубликованы эксклюзивные рендеры 12,9-дюймовой модели iPad Air, находящейся в разработке Apple.

Фото: www.theepochtimes. com/apples-30-million-settlement-over-employee-bag-checks-gets-court-approval_4667478.html

Основным изменением в новой модели станет экран: его диагональ увеличится с 10,9 до 12,9 дюйма. Также переменам подвергнется блок камеры: он совместит объектив и светодиодную вспышку и станет чуть выпуклым.

Во всем остальном внешний вид гаджета останется без изменений. Как и модель 2023 года, он будет оснащён кнопкой Touch ID, расположенной на верхнем торце, а внизу будет установлены решетки динамиков. Тыльная камера и LED-вспышка будут заключены в овальную рамку. Экстерьер будет унаследован от популярных моделей iPad Air. Но потенциальные покупатели ожидали этого, так как дизайн был обновлен не так давно. Тонкий и легкий дизайн делает планшет удобным для переноски и использования на ходу. В целом, iPad Air сочетает в себе мощность, качество изображения и звука, поддержку Apple Pencil и удобство в использовании, что делает его отличным выбором для работы, обучения и развлечений.