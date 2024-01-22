В Россию стали поставлять меньше ноутбуков и планшетов через параллельный импорт

В Россию стали поставлять меньше ноутбуков и планшетов по каналу параллельного импорта

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

В 2023 году поставки ноутбуков и планшетов по каналам параллельного импорта в Россию значительно снизились, информацию приводит "Коммерсант", ссылаясь на GS Group. Отмечается, что рост поставок ноутбуков китайских производителей связан с повышением производства российской техники. Такую информацию приводит 3DNews. ru.

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В GS Group ранее сообщили, ссылаясь на данные таможенной статистики, что в Россию было поставлено в прошлом году 2 млн ноутбуков — это на 41% меньше относительно 2022 года. Доля поставок устройств по механизмам параллельного импорта снизилась до 33%.

Также отмечается, что доля поставок планшетов в рамках параллельного импорта снизилась с 27 до 15%.

На данный момент известно, что свои позиции в РФ потеряли почти все ушедшие из страны производители электроники, кроме Apple.

Ранее стало известно о том, что с 1 февраля коллекторам запрещено взаимодействие с должниками в ночное время суток. В этот день вступают в силу поправки в закон от 03.07.2016 г. № 230-ФЗ, регламентирующий работу коллекторов.