В Россию стали поставлять меньше ноутбуков и планшетов через параллельный импорт

В 2023 году поставки ноутбуков и планшетов по каналам параллельного импорта в Россию значительно снизились, информацию приводит "Коммерсант", ссылаясь на GS Group. Отмечается, что рост поставок ноутбуков китайских производителей связан с повышением производства российской техники. Такую информацию приводит 3DNews. ru.

Фото: Оpenverse by Mr. Cacahuate is licensed under "Hacker Rene" by Mr. Cacahuate is licensed under CC BY 2.0.