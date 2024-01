"Дело в поведении": полиграфолог рассказал о простых методах распознавания лжи

Существуют методы, основанные на анализе вербального и невербального поведения. Они позволяют выявить правдивость человека. Об этом в интервью изданию «Газета.Ru» сообщил полиграфолог Андрей Учаев.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Sherkiya Wedgeworth is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository