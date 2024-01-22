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"Дело в поведении": полиграфолог рассказал о простых методах распознавания лжи

Полиграфолог Учаев рассказал о простых методах распознавания лжи

1:30
Наука

Существуют методы, основанные на анализе вербального и невербального поведения. Они позволяют выявить правдивость человека. Об этом в интервью изданию «Газета.Ru» сообщил полиграфолог Андрей Учаев.

Полиграфолог Учаев рассказал о простых методах распознавания лжи
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Sherkiya Wedgeworth is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Эксперт отметил, что неподготовленный человек обладает способностью отличить неправду лишь на 50%. После специального обучения этот показатель увеличивается до 75-80%. Полиграф добавляет эти шансы, измеряя такие физиологические реакции, как потоотделение и сердечный ритм, что даёт возможность обнаружить несоответствия в ответах.

«Когда человек выдаёт какую-то нейтральную информацию — как он домой ехал, какие книги читал — у него одно поведение. Если он пытается что-то скрыть, меняется содержание и скорость речи, громкость и тембр голоса», — добавил эксперт.

Он пояснил, что одной из методик эффективного определения лжи является выявление деталей скрываемой информации. Изменение физиологии собеседника может указывать на его причастность, но такой метод может дать эффект только в том случае, если человек осведомлен о деталях происшествия.

Еще один способ предполагает контрольные или нейтральные вопросы для сравнения. Такие вопросы позволяют оценить причастность человека. Но, невзирая на довольно высокую точность данных методов (90-95%), их успешность зависит от квалификации полиграфолога, заключил Учаев.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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