Мощная магнитная буря накроет Землю: раскрыты последствия

На Солнце произошла новая мощная вспышка, учёные ожидают её последствий на Земле к 22 января, сообщил в воскресенье едущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Вчера произошёл выброс солнечной плазмы, который направлен к Земле. Облако заряженных частиц достигнет нашей планеты ориентировочно 22 января", — уточнил он.
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"На Солнце снова сильная вспышка и широкий выброс корональной массы. Ожидается, что до Земли он дойдёт 22 января в первой половине дня. Но зато, если не будет снежных туч, можно будет полюбоваться северным сиянием в самых разных регионах", — разъясняется в сообщении.
Специалисты лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения Института космических исследований Российской академии наук (РАН) и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН тоже заметили вспышку на нашем светиле. Но их прогнозы спокойнее — несильное возмущение магнитного поля планеты 22 и 23 января.
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