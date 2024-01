Как изменение климата может укоротить вашу жизнь: открытия ученых из Шахджалал университета

Ученые из Шахджалал Университета науки и технологий (Бангладеш) представили результаты своего исследования, которое указывает на возможное сокращение продолжительности жизни человека из-за изменений климата.

Фото: "The white sun of the desert" by still.epsilon is licensed under CC BY 2.0. is licensed under CC BY 2.0 license