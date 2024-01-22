Как изменение климата может укоротить вашу жизнь: открытия ученых из Шахджалал университета

Ученые из Шахджалал Университета науки и технологий (Бангладеш) представили результаты своего исследования, которое указывает на возможное сокращение продолжительности жизни человека из-за изменений климата.
Согласно информации, опубликованной на портале PLOS Climate, миллиарды людей могут столкнуться с угрозой для своего здоровья и жизни из-за этих изменений.
Для оценки воздействия климатических изменений на здоровье населения исследователи использовали модель панельных данных, анализирующую ожидаемую продолжительность жизни в различных странах.
В их работе была разработана концептуальная основа, объединяющая прямые и косвенные пути, по которым климат влияет на здоровье человека.
Прямые воздействия включают изменения в погодных условиях и стихийные бедствия, в то время как косвенные связаны с воздействием на экономические и экологические системы. Анализ данных за период с 1940 по 2020 годы из 191 стран привел к тревожным выводам.
Исследование демонстрирует, что увеличение среднегодовой температуры на 1°C может привести к сокращению ожидаемой продолжительности жизни при рождении на 0,44 года. Более того, взаимодействие повышения температуры с циклом выпадения осадков оказывает дополнительное отрицательное воздействие.
Если индекс изменения климата, учитывающий среднюю геометрическую температуру и количество осадков, увеличится на 10 пунктов, ожидаемая продолжительность жизни сократится на 0,50 года.
Интересно отметить, что изменения климата будут неравномерно воздействовать на продолжительность жизни, с особенно сильным негативным влиянием на женскую популяцию.
Эксперты подчеркивают неотложность принятия мер по сдерживанию изменения климата, отмечая, что усилия по снижению выбросов парниковых газов и адаптации к новым условиям играют ключевую роль в минимизации рисков для здоровья населения.
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