Как изменение климата может укоротить вашу жизнь: открытия ученых из Шахджалал университета

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PLOS Climate: изменение климата приблизит смерть на 0,5 лет с каждым градусом Цельсия

2:02
Наука

Ученые из Шахджалал Университета науки и технологий (Бангладеш) представили результаты своего исследования, которое указывает на возможное сокращение продолжительности жизни человека из-за изменений климата.

PLOS Climate: изменение климата приблизит смерть на 0,5 лет с каждым градусом Цельсия
Фото: "The white sun of the desert" by still.epsilon is licensed under CC BY 2.0. is licensed under CC BY 2.0 license

Согласно информации, опубликованной на портале PLOS Climate, миллиарды людей могут столкнуться с угрозой для своего здоровья и жизни из-за этих изменений.

Для оценки воздействия климатических изменений на здоровье населения исследователи использовали модель панельных данных, анализирующую ожидаемую продолжительность жизни в различных странах.

В их работе была разработана концептуальная основа, объединяющая прямые и косвенные пути, по которым климат влияет на здоровье человека.

Прямые воздействия включают изменения в погодных условиях и стихийные бедствия, в то время как косвенные связаны с воздействием на экономические и экологические системы. Анализ данных за период с 1940 по 2020 годы из 191 стран привел к тревожным выводам.

Исследование демонстрирует, что увеличение среднегодовой температуры на 1°C может привести к сокращению ожидаемой продолжительности жизни при рождении на 0,44 года. Более того, взаимодействие повышения температуры с циклом выпадения осадков оказывает дополнительное отрицательное воздействие.

Если индекс изменения климата, учитывающий среднюю геометрическую температуру и количество осадков, увеличится на 10 пунктов, ожидаемая продолжительность жизни сократится на 0,50 года.

Интересно отметить, что изменения климата будут неравномерно воздействовать на продолжительность жизни, с особенно сильным негативным влиянием на женскую популяцию.

Эксперты подчеркивают неотложность принятия мер по сдерживанию изменения климата, отмечая, что усилия по снижению выбросов парниковых газов и адаптации к новым условиям играют ключевую роль в минимизации рисков для здоровья населения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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