Секрет здорового сна: исследование из Мичигана раскрывает связь между диетой и качеством сна

В Мичиганском университете выявили связь между сном и питанием

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские исследователи в области диетологии из Мичиганского университета раскрывают взаимосвязь между сном и рационом питания.

Фото: Openverse by Joi is licensed under CC BY 2.0

Понятно, что ухудшение качества сна негативно сказывается на общем состоянии организма. Однако они обнаружили, что также существует обратная связь: правильное питание может корректировать состояние сна.

Результаты их исследований были опубликованы в журнале ScienceAlert. Ученые решили проверить гипотезу о том, что нарушения сна, бессонница и апноэ (остановка дыхания во время сна при глубоком храпе) могут быть следствием неправильных пищевых привычек.

Для подтверждения этой гипотезы было проведено обширное и длительное исследование, в котором участвовали более тысячи добровольцев в возрасте от 21 до 30 лет. Ученые наблюдали за ними в течение пяти лет, включая тех, кто следовал рекомендациям диетологов, и тех, кто имел неправильные пищевые привычки.

Итоги показали, что уже через несколько месяцев после коррекции питания в сторону сбалансированной и богатой витаминами, клетчаткой пищи заметно улучшилось качество сна.

Особенно положительное воздействие оказывалось введение в рацион фруктов, овощей, бобов и цельнозерновых продуктов.