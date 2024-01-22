Секрет здорового сна: исследование из Мичигана раскрывает связь между диетой и качеством сна

Американские исследователи в области диетологии из Мичиганского университета раскрывают взаимосвязь между сном и рационом питания.
Понятно, что ухудшение качества сна негативно сказывается на общем состоянии организма. Однако они обнаружили, что также существует обратная связь: правильное питание может корректировать состояние сна.
Результаты их исследований были опубликованы в журнале ScienceAlert. Ученые решили проверить гипотезу о том, что нарушения сна, бессонница и апноэ (остановка дыхания во время сна при глубоком храпе) могут быть следствием неправильных пищевых привычек.
Для подтверждения этой гипотезы было проведено обширное и длительное исследование, в котором участвовали более тысячи добровольцев в возрасте от 21 до 30 лет. Ученые наблюдали за ними в течение пяти лет, включая тех, кто следовал рекомендациям диетологов, и тех, кто имел неправильные пищевые привычки.
Итоги показали, что уже через несколько месяцев после коррекции питания в сторону сбалансированной и богатой витаминами, клетчаткой пищи заметно улучшилось качество сна.
Особенно положительное воздействие оказывалось введение в рацион фруктов, овощей, бобов и цельнозерновых продуктов.
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