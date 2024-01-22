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Противостояние вирусу: как защитить ваш мозг от COVID-19

Учёные заявили, что COVID приводит к старению клеток мозга

1:08
Наука

Новые исследования указывают на возможность серьезного воздействия вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, на мозг, что может привести к старению нейронов. Ученые выявили, что вирус способен заразить дофаминовые нейроны, лишая их способности к росту и делению.

Это представляет потенциальные угрозы для нормального функционирования центральной нервной системы. Исследования также подтвердили возможную связь между повреждением дофаминовых нейронов и развитием болезни Паркинсона.

Однако ученые обнаружили, что некоторые уже существующие на рынке препараты могут предотвращать заражение вирусом и защищать дофаминовые нейроны от старения.

К примеру, рилузол, метформин и иматиниб оказались эффективными в блокировании инфекции и предотвращении старения нейронов.

Эти препараты, изначально применяемые для лечения других заболеваний, приобретают новое значение в контексте борьбы с потенциальными последствиями COVID-19 для мозга.

Это открытие может открывать новые перспективы для лечения и профилактики неврологических осложнений, связанных с коронавирусом.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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