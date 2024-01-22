Ученые из ОАЭ создали искусственный интеллект, точно эмулирующий человеческий почерк

ИИ обучили точно подделывать почерк человека

0:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Университета искусственного интеллекта Мохамеда бин Зайеда в Объединенных Арабских Эмиратах представили инновационное решение, способное точно эмулировать человеческое почерк. Это новшество было описано в публикации Bloomberg.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Специалисты утверждают, что данная технология способна реплицировать почерк человека, опираясь лишь на несколько абзацев письменного текста. В основе этого достижения лежит модель трансформатора — вид нейронной сети, разработанный для анализа контекста и смысла последовательных данных.

Команда университета, считающая себя первой в мире институцией искусственного интеллекта, успешно получила патент на свою систему искусственного интеллекта от Ведомства по патентам и товарным знакам США.

Эта инновационная разработка открывает новые возможности для использования технологии в области аутентификации, расширяя границы потенциала искусственного интеллекта.