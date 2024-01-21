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Тайны кошачьего сна: взгляд ветеринаров на фазы сновидений и влияние на здоровье питомцев

Эксперты рассказали, что снится кошкам

1:41
Наука

Мнение ветеринаров и исследователей едино в том, что процесс сна у кошек гораздо более сложен, чем может показаться на первый взгляд. По последним исследованиям, первые сновидения у наших мурлыкающих друзей начинаются примерно через полтора часа после того, как они засыпают. Этот временной интервал считается ключевым для обработки информации, полученной в течение дня.

Эксперты рассказали, что снится кошкам
Фото: Own work by Kitten1234wiki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Известное издание Psychology Today уточняет, что у кошек, так же как и у людей, выделяются две основные фазы сна: быстрая и глубокая. Во время быстрой фазы кошки переживают наиболее яркие и реалистичные сновидения. Хозяева могут заметить это по характерным движениям: кошка может дергаться, имитировать бег или издавать звуки.

Интересный факт заключается в том, что резкое пробуждение из сна может вызвать стресс у кошек, аналогично реакциям человека. Специалисты настоятельно рекомендуют не тревожить своих питомцев во время сна, особенно в быстрой фазе, поскольку это может негативно сказаться на их нервной системе.

Исследования, проведенные американскими учеными, указывают на то, что кошки способны запоминать свои сны, особенно это характерно для молодых особей. Котята видят сновидения чаще, чем взрослые кошки, в связи с активным изучением окружающего мира.

Согласно данным исследований, кошки в своих сновидениях могут встречаться с объектами и событиями, которые они изучали или пережили, включая взаимодействие с хозяевами, игры и охоту. Таким образом, сновидения кошек не только отражают их повседневную жизнь, но и могут хранить воспоминания о далеком прошлом.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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