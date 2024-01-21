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Раковые мутации: ген TP53 в центре внимания - новые перспективы диагностики и лечения

The Lancet: ученые выявили главную причину появления рака

2:12
Наука

Исследование, проведенное научным коллективом из Бейлорского медицинского колледжа (США), представляет важные открытия в области генетики рака. Результаты этого исследования, опубликованные на портале The Lancet, выявляют ключевые аспекты дисфункции гена, ответственного за защиту организма от раковых клеток.

The Lancet: ученые выявили главную причину появления рака
Фото: openverse.org by National Institutes of Health (NIH) is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Для проведения исследования были проанализированы тканевые образцы из 32 различных типов злокачественных опухолей, общим числом 10 225 образцов. Ученые сравнили ДНК этих образцов с 80 тысячами различных мутаций из баз данных, содержащих информацию, накопленную за тридцатилетний период исследований.

Интересным результатом стало обнаружение, что у пациентов с низкой выживаемостью в большинстве случаев обнаруживались мутации в гене TP53. Этот ген обычно играет важную роль в торможении роста и деления клеток при повреждении или стрессе. Кроме того, были выявлены четыре гена, активность которых в опухолях с мутацией в TP53 также ассоциирована с негативным прогнозом для пациентов.

Эти открытия предоставляют базу для разработки новых методов диагностики и лечения рака, учитывающих генетические особенности пациентов.

Особенно важным выводом является то, что в 91% случаев онкологических заболеваний наблюдаются дефекты в обеих копиях гена TP53. Исследователи обнаружили, что потеря второй нормальной копии гена в большинстве случаев происходит из-за дупликации первой дефектной копии.

Эти изменения в гене связаны с нестабильностью генома, что указывает на важную роль белка, кодируемого геном TP53, в поддержании целостности хромосом.

Это исследование представляет собой значительный шаг в понимании генетических механизмов рака, открывая новые перспективы для разработки более точных методов профилактики и лечения злокачественных опухолей.

Результаты работы Гарсии и его коллег могут стать ключевым фактором в улучшении эффективности борьбы с раковыми заболеваниями и повышении прогнозов для пациентов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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