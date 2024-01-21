В Китае выявлены следы существовавшей 45 000 лет назад культуры

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Международная группа археологов обнаружила в Северном Китае археологический комплекс, возникший примерно 45 тысяч лет назад. Жители этого района обладали развитой культурой и были способны перемещать каменную руду на значительные расстояния. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Ecology & Evolution.

Фото: Оpenverse by Capture The Uncapturable is licensed under CC BY 2.0 .

Археологический комплекс был обнаружен на Шиюйской стоянке, расположенной в провинции Шаньси, Северный Китай. С использованием радиоуглеродного анализа ученые определили, что этот комплекс использовался человеком примерно 45,8-43,2 тысячи лет назад.

На стоянке были найдены следы высокоразвитой материальной культуры, такие как наконечники, изготовленные с применением техники леваллуа, острия метательных снарядов с рукоятками, графитовый диск культурного значения, костяные наконечники правильной формы и другие передовые инструменты.

Множество каменных предметов были изготовлены из обсидиана, который не встречается в непосредственной близости от стоянки, что свидетельствует о том, что древние люди транспортировали каменные материалы на значительные расстояния.

Кроме того, научные исследователи обнаружили окаменелости млекопитающих. Анализ повреждений, причиненных животными, а также орудий, использованных людьми, подтвердил, что обитатели Шиюйской стоянки охотились на непарнокопытных животных.

Согласно ученым, обширный набор артефактов указывает на то, что жители Шиюйской стоянки обладали богатой культурой уже 45 тысяч лет назад. Транспортировка обсидиана на сотни километров свидетельствует о продвинутых стратегиях добычи ресурсов и возможности миграции населения.

Эти находки помогут лучше понять особенности расселения и развития Homo sapiens в данном регионе.