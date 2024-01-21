Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
За месяц до высадки луковиц необходимо сделать это, чтобы они выросли большими
В бойкоте Киркорова нашли след Пугачёвой: из-за поддержки примадонны
Сытный и горячий суп "Гамбургер": готовится из говяжьего фарша и овощей
Взяли кошку, полюбили, и - аллергия: как уменьшить аллергические симптомы на кошек
Специалисты поделились советами, как оценить зрение собак
Ученые раскрыли ключевые шаги на пути к восстановлению ДНК
Эти факторы позволяют человеку назвать предмет или человека "красивым"
Глава ГУР Буданов: все украинцы окажутся на фронте
Названы правила использования линз во время занятий в бассейне

В Китае выявлены следы существовавшей 45 000 лет назад культуры

1:55
Наука

Международная группа археологов обнаружила в Северном Китае археологический комплекс, возникший примерно 45 тысяч лет назад. Жители этого района обладали развитой культурой и были способны перемещать каменную руду на значительные расстояния. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Ecology & Evolution.

В Китае выявлены следы существовавшей 45 000 лет назад культуры
Фото: Оpenverse by Capture The Uncapturable is licensed under CC BY 2.0 .

Археологический комплекс был обнаружен на Шиюйской стоянке, расположенной в провинции Шаньси, Северный Китай. С использованием радиоуглеродного анализа ученые определили, что этот комплекс использовался человеком примерно 45,8-43,2 тысячи лет назад.

На стоянке были найдены следы высокоразвитой материальной культуры, такие как наконечники, изготовленные с применением техники леваллуа, острия метательных снарядов с рукоятками, графитовый диск культурного значения, костяные наконечники правильной формы и другие передовые инструменты.

Множество каменных предметов были изготовлены из обсидиана, который не встречается в непосредственной близости от стоянки, что свидетельствует о том, что древние люди транспортировали каменные материалы на значительные расстояния.

Кроме того, научные исследователи обнаружили окаменелости млекопитающих. Анализ повреждений, причиненных животными, а также орудий, использованных людьми, подтвердил, что обитатели Шиюйской стоянки охотились на непарнокопытных животных.

Согласно ученым, обширный набор артефактов указывает на то, что жители Шиюйской стоянки обладали богатой культурой уже 45 тысяч лет назад. Транспортировка обсидиана на сотни километров свидетельствует о продвинутых стратегиях добычи ресурсов и возможности миграции населения.

Эти находки помогут лучше понять особенности расселения и развития Homo sapiens в данном регионе.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Весь цвет шоу-бизнеса: названы имена звезд, вступившихся за Киркорова после бойкота

Филипп Киркоров, находящийся в трудных временах из-за скандала на голой вечеринке, получил поддержку от некоторых знаменитостей.

Знаменитости поддержали Филиппа Киркорова в сложный период его жизни
Гелиотроп можно сеять уже в январе и феврале
Посадите этот дивный цветок в январе или феврале: наполнит сад изумительными ароматами
Волочкова в Следственном комитете опозорилась из-за жуткой безграмотности
Названо самое модное дерево в ландшафте: оно не только цветёт, но и даёт вкусные плоды
Памяти Юрия Соломина: великий артист ушёл из жизни 9 дней назад Анжела Якубовская Правительство России одобрило аннулирование рыболовного соглашения с Великобританией Любовь Степушова Хунхузы: бандиты в обличье борцов за правое дело Сергей Лебедев
Прогоните тлю с участка: этот простой раствор поможет победить вредителя — никакой "химии"
Зеленый лук можно вырастить здоровым и в пластиковой бутылке: попробуйте
Посаженные на рассаду семена не взойдут, если допустить одну из этих 4 ошибок
Посаженные на рассаду семена не взойдут, если допустить одну из этих 4 ошибок
Последние материалы
За месяц до высадки луковиц необходимо сделать это, чтобы они выросли большими
В бойкоте Киркорова нашли след Пугачёвой: из-за поддержки примадонны
Сытный и горячий суп "Гамбургер": готовится из говяжьего фарша и овощей
Взяли кошку, полюбили, и - аллергия: как уменьшить аллергические симптомы на кошек
Специалисты поделились советами, как оценить зрение собак
Ученые раскрыли ключевые шаги на пути к восстановлению ДНК
Эти факторы позволяют человеку назвать предмет или человека "красивым"
Глава ГУР Буданов: все украинцы окажутся на фронте
Названы правила использования линз во время занятий в бассейне
Тромбоз неизбежен: проверь себя - все ли в порядке с веной под коленкой или в паху
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников