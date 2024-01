В Китае выявлены следы существовавшей 45 000 лет назад культуры

Your browser does not support the audio element.

Международная группа археологов обнаружила в Северном Китае археологический комплекс, возникший примерно 45 тысяч лет назад. Жители этого района обладали развитой культурой и были способны перемещать каменную руду на значительные расстояния. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Ecology & Evolution.

Фото: Оpenverse by Capture The Uncapturable is licensed under CC BY 2.0 .