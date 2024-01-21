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Новый штамм GX_P2V: как китайские ученые модифицировали коронавирус, вызывая волнение в научном сообществе

DailyMail: созданный учеными штамм коронавируса уничтожил всех подопытных мышей

1:16
Наука

Ученые из Пекинского химико-технологического университета и научно-исследовательского центра клинической медицины в Китае разработали новый штамм коронавируса, получивший название GX_P2V, обладающий стопроцентной летальностью, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Daily Mail.

DailyMail: созданный учеными штамм коронавируса уничтожил всех подопытных мышей
Фото: openverse by governortomwolf is licensed under CC BY 2.0.

Этот вирус был создан на основе GX/2017, обнаруженного у панголинов в Малайзии за несколько лет до начала пандемии COVID-19. Ученые провели эксперимент на мышах, внедрив в них человеческий ген, улучшающий вирусу доступ в клетки. В результате за семь-восемь дней после заражения вирусом, все мыши умерли.

Воздействие GX_P2V оказалось разрушительным для легких, трахеи, костной ткани, глаз и мозга мышей. Отмечается, что распространение вируса по организму происходит уникальным образом.

Однако работа китайских ученых вызвала критику со стороны научного сообщества. Профессор Франсуа Баллу, эксперт по инфекционным заболеваниям из Университетского колледжа Лондона, описал исследование как "ужасное и бессмысленное с точки зрения науки". Профессор Ричард Эбрайт, химик из Университета Ратгерса в Канаде, полностью поддержал оценку Баллу.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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