Новый штамм GX_P2V: как китайские ученые модифицировали коронавирус, вызывая волнение в научном сообществе

DailyMail: созданный учеными штамм коронавируса уничтожил всех подопытных мышей

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Пекинского химико-технологического университета и научно-исследовательского центра клинической медицины в Китае разработали новый штамм коронавируса, получивший название GX_P2V, обладающий стопроцентной летальностью, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Daily Mail.

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Этот вирус был создан на основе GX/2017, обнаруженного у панголинов в Малайзии за несколько лет до начала пандемии COVID-19. Ученые провели эксперимент на мышах, внедрив в них человеческий ген, улучшающий вирусу доступ в клетки. В результате за семь-восемь дней после заражения вирусом, все мыши умерли.

Воздействие GX_P2V оказалось разрушительным для легких, трахеи, костной ткани, глаз и мозга мышей. Отмечается, что распространение вируса по организму происходит уникальным образом.

Однако работа китайских ученых вызвала критику со стороны научного сообщества. Профессор Франсуа Баллу, эксперт по инфекционным заболеваниям из Университетского колледжа Лондона, описал исследование как "ужасное и бессмысленное с точки зрения науки". Профессор Ричард Эбрайт, химик из Университета Ратгерса в Канаде, полностью поддержал оценку Баллу.