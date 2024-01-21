Благосостояние с чашкой: пять причин выбрать нежирное какао для поддержания здоровья

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Ученые рассказали о пользе какао для здоровья

1:52
Наука

Какао представляет собой продукт, который может приносить различные блага для здоровья, особенно при умеренном употреблении и выборе нежирного варианта какао.

Ученые рассказали о пользе какао для здоровья
Фото: "Coffe break" by Infomastern is licensed under CC BY-SA 2.0.

Вот несколько полезных свойств какао:

  • Антиоксиданты: Какао обогащено антиоксидантами, такими как флавоноиды, катехины и полифенолы, которые помогают защищать клетки от воздействия свободных радикалов.
  • Улучшение настроения: Наличие теобромина в какао стимулирует выработку эндорфинов и серотонина, улучшая настроение.
  • Поддержка сердечно-сосудистого здоровья: Флавоноиды в какао способствуют снижению давления, улучшению кровообращения и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Улучшение когнитивных функций: Некоторые исследования показывают, что регулярное употребление какао может улучшать когнитивные функции и защищать от старения мозга.
  • Минералы: Какао является отличным источником минералов, таких как железо, магний, кальций и калий.

При выборе какао для употребления предпочтительно использовать нежирное какао без избыточного сахара. Вот несколько способов его использования:

  • Горячий шоколад: Приготовьте горячий шоколад, используя нежирное какао, нежирное молоко и небольшое количество натурального сладкого вещества.
  • Добавление в напитки: Посыпьте нежирное какао в свой кофе, чай или батончик с протеинами.
  • Смузи и коктейли: Добавьте нежирное какао в свои смузи и коктейли для вкуса и дополнительной пользы.
  • Посыпка по завтракам: Посыпьте нежирное какао на овсянку, йогурт или фрукты.

Важно помнить, что употребление больших количеств какао, особенно в сочетании с избыточным сахаром и маслами, может привести к избыточному потреблению калорий и сахара. Поэтому важно соблюдать меру и отдавать предпочтение нежирным вариантам продукта.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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