Благосостояние с чашкой: пять причин выбрать нежирное какао для поддержания здоровья

Ученые рассказали о пользе какао для здоровья

1:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Какао представляет собой продукт, который может приносить различные блага для здоровья, особенно при умеренном употреблении и выборе нежирного варианта какао.

Фото: "Coffe break" by Infomastern is licensed under CC BY-SA 2.0.

Вот несколько полезных свойств какао:

Антиоксиданты : Какао обогащено антиоксидантами, такими как флавоноиды, катехины и полифенолы, которые помогают защищать клетки от воздействия свободных радикалов.

: Какао обогащено антиоксидантами, такими как флавоноиды, катехины и полифенолы, которые помогают защищать клетки от воздействия свободных радикалов. Улучшение настроения : Наличие теобромина в какао стимулирует выработку эндорфинов и серотонина, улучшая настроение.

: Наличие теобромина в какао стимулирует выработку эндорфинов и серотонина, улучшая настроение. Поддержка сердечно-сосудистого здоровья : Флавоноиды в какао способствуют снижению давления, улучшению кровообращения и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

: Флавоноиды в какао способствуют снижению давления, улучшению кровообращения и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Улучшение когнитивных функций : Некоторые исследования показывают, что регулярное употребление какао может улучшать когнитивные функции и защищать от старения мозга.

: Некоторые исследования показывают, что регулярное употребление какао может улучшать когнитивные функции и защищать от старения мозга. Минералы: Какао является отличным источником минералов, таких как железо, магний, кальций и калий.

При выборе какао для употребления предпочтительно использовать нежирное какао без избыточного сахара. Вот несколько способов его использования:

Горячий шоколад : Приготовьте горячий шоколад, используя нежирное какао, нежирное молоко и небольшое количество натурального сладкого вещества.

: Приготовьте горячий шоколад, используя нежирное какао, нежирное молоко и небольшое количество натурального сладкого вещества. Добавление в напитки : Посыпьте нежирное какао в свой кофе, чай или батончик с протеинами.

: Посыпьте нежирное какао в свой кофе, чай или батончик с протеинами. Смузи и коктейли : Добавьте нежирное какао в свои смузи и коктейли для вкуса и дополнительной пользы.

: Добавьте нежирное какао в свои смузи и коктейли для вкуса и дополнительной пользы. Посыпка по завтракам: Посыпьте нежирное какао на овсянку, йогурт или фрукты.

Важно помнить, что употребление больших количеств какао, особенно в сочетании с избыточным сахаром и маслами, может привести к избыточному потреблению калорий и сахара. Поэтому важно соблюдать меру и отдавать предпочтение нежирным вариантам продукта.