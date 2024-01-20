В ГИБДД объяснили, зачем на высоковольтные провода над дорогами вешают красные шары

На высоковольтных линиях электропередач в различных странах, в том числе и в России, устанавливаются заградительные шары-маркеры. Портал njcar.ru выяснил у представителя ГИБДД, зачем их туда вешают.
Эти шары, выполненные из стекловолокна, имеют яркие цвета (красные, белые, синие или оранжевые) и размещаются в шахматном порядке.
Их установка связана с развитием малой авиации, использованием самолетов и вертолетов в сельском хозяйстве, а также для предотвращения столкновений военной авиации с электропередачами.
Шары служат важным средством предупреждения пилотов об опасных препятствиях, повышая безопасность воздушного движения.
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