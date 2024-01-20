Эта опасность поджидает любителей позднего приема пищи

Международная группа ученых провела исследование о вреде ночного приема пищи, выявив, что это приводит к повышению уровня гормона голода грелин и снижению гормона аппетита лептина.
Популярная практика поздних ужинов, особенно в странах, таких как Испания и Италия, может нарушать циркадные ритмы и увеличивать риск ожирения.
Исследование включило 16 участников с излишним весом, которым предоставлялись идентичные рационы пищи, употребляемые в разное время. Группа с поздним ужином испытывала более сильное чувство голода в течение дня, сопровождаемое изменениями в гормонах аппетита. Лептин был снижен, указывая на ухудшение сигналов о сытости, в то время как грелин повышался, стимулируя увеличение желания приема пищи, сообщает Fortune.com.
Кроме того, группа с поздними ужинами сжигала меньше калорий за сутки, что связано с подавлением генов, ответственных за расщепление липидов. Все эти факторы совместно, по мнению исследователей, влияют на метаболизм, увеличивая риск ожирения.
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