Служебный роман: этот тип людей склонен к домогательствам на работе

Ученые из Калифорнийского университета провели серию экспериментов, направленных на проверку стереотипов о влиянии флирта на карьерный рост.
Результаты опровергли миф о том, что чаще всего домогательства проявляются среди влиятельных мужчин и молодых женщин. Эксперименты включали онлайн и лабораторные сценарии, в которых участникам предлагались деловые и провокационные вопросы.
Мужчины, стремящиеся к самоутверждению, чаще выбирали провокационные вопросы и идентифицировали себя как сексуально привлекательных. Дополнительно, студенты-мужчины, уведомленные о подчинении женщине, склонны были задавать социально-сексуальные вопросы, сообщает Phys.org.
Исследование также выявило, что мужчины, испытывающие недостаток власти, проявляли доминантное поведение в отношении коллег, даже в сторону начальников, для создания впечатления более влиятельной личности. Авторы подчеркнули, что мужчины с сильной сексуальной идентичностью могут использовать нежелательное сексуальное поведение для подчеркивания своей мужественности.
Однако исследование не утверждает, что домогательства характерны только для определенной группы сотрудников, подчеркивая возможность проявления харассмента с обеих сторон, но с отмеченными гендерными различиями.
Многие девушки с детства были убеждены в том, что для них достаточно просто быть красивыми, и не обязательно стремиться к образованию и развитию личности.