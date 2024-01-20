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Льда на Марсе хватит, чтобы весь его затопить водой

На Марсе нашли несметные залежи воды

1:08
Наука » Экология » Космос

Под поверхностью Марса — несметные залежи водяного льда. К таким выводам пришли учёные Европейского космического агентства на основе данных, полученных с орбитального зонда "Марс-Экспресс".

На Марсе нашли несметные залежи воды
Фото: Shutterstock

Сканируя красную планету, этот аппарат уже давно уже обнаружил слои неизвестной породы мощностью до 2,5 километров вглубь в экваториальной области, известной как формация "Ямки Медузы".

Свежие радиолокационные исследования помогли выяснить их состав. Эти толщи состоят из водяного льда, густо перемешанного с пылью. Кроме того, оказалось, что они обширнее — до 3,7 километров в глубину.

Специалисты подсчитали: если всё это растопить, воды хватит, чтобы покрыть весь Марс слоем от 1,5 до 2,7 метра.

Учёные уверены, что такое количество воды не могло образоваться в нынешнем суровом марсианском климате, значит, раньше там было гораздо теплее.

Пока практической ценности это открытие не имеет, но при заселении Марса тамошняя вода наверняка пригодится его будущим колонизаторам.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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