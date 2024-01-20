Льда на Марсе хватит, чтобы весь его затопить водой

На Марсе нашли несметные залежи воды

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Космос

Под поверхностью Марса — несметные залежи водяного льда. К таким выводам пришли учёные Европейского космического агентства на основе данных, полученных с орбитального зонда "Марс-Экспресс".

Фото: Shutterstock

Сканируя красную планету, этот аппарат уже давно уже обнаружил слои неизвестной породы мощностью до 2,5 километров вглубь в экваториальной области, известной как формация "Ямки Медузы".

Свежие радиолокационные исследования помогли выяснить их состав. Эти толщи состоят из водяного льда, густо перемешанного с пылью. Кроме того, оказалось, что они обширнее — до 3,7 километров в глубину.

Специалисты подсчитали: если всё это растопить, воды хватит, чтобы покрыть весь Марс слоем от 1,5 до 2,7 метра.

Учёные уверены, что такое количество воды не могло образоваться в нынешнем суровом марсианском климате, значит, раньше там было гораздо теплее.

Пока практической ценности это открытие не имеет, но при заселении Марса тамошняя вода наверняка пригодится его будущим колонизаторам.