Жестокие эксперименты позволили понять, как работает память

Учёные узнали, как мозг запоминает информацию

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Американским и британским нейрофизиологам удалось проследить работу отдельных нервных клеток мозга при запоминании информации. О сенсационном открытии сообщила пресс-служба Университета Буффало, что в штате Нью-Йорк.

Фото: Freepik

Для этого пришлось порядком помучить лабораторных мышей. Им ввели контраст, чтобы мониторить активность отдельных нейронов, и посадили в клетки, пол которых бил током.

Оказалось, что с накоплением неблагоприятного опыта в результате тормозящего действия гиппокампа снижается число так называемых энграм-нейронов, хранящих воспоминания.

По словам доцента Университета Буффало Дираджа Роя, мозг сначала выделяет максимально возможное количество клеток для хранения информации, а по мере её запоминания их становится всё меньше — для высвобождения под другие данные и экономии ресурсов.

"Мы впервые продемонстрировали, что популяции энграм-нейронов, в которых хранятся воспоминания, не являются стабильными. Число таких клеток, активирующихся при воспроизведении воспоминаний, постепенно падает, что указывает на динамическую природу этого процесса", — пояснил он.

Понимание механизмов памяти открывает большие перспективы. Это и развитие памяти у здоровых людей, и поиск эффективного лечения болезни Альцгеймера и других дегенеративных заболеваний мозга.