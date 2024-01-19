К концу века в США могут появиться тысячи городов-призраков

К концу XXI века более 30 тысяч американских городов могут стать городами-призраками. Как информирует издание Nature Cities, причина в том, что США столкнутся со снижением численности населения на 12-23 %.
По мнению исследователей, города будущего не станут полностью призрачными, а превратятся в раздробленные сообщества. Из-за того, что в городах уменьшится число жителей, многие продуктовые магазины закроются, а большая часть инфраструктуры ухудшится. Причём, обращают внимание учёные, наглядный пример такой ситуации — город Джексон в штате Миссисипи, где жители в 2021 году лишились доступа к чистой воде.
"43% городов США теряют жителей, и эта тенденция будет усиливаться в будущем", — считают исследователи.
Помимо этого, учёные выразили мнение, что к 2100 году количество людей в возрасте 80 лет и старше может превысить число детей младше пяти лет в два раза по всему миру.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.