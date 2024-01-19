Пострадают все: ученые назвали возможные последствия ядерной войны

Ученые рассмотрели новый сценарий последствий ядерной войны

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная группа ученых, под руководством Колорадского университета, провела исследование последствий ядерной войны с учетом новых данных о химических реакциях в атмосфере.

Фото: openverse.org by Maxwell Hamilton is licensed under CC BY 2.0

В отличие от предсказаний 80-х годов, ученые рассматривают обратный сценарий, указывая на потенциальное повышение температуры из-за дыма, что может усугубить ущерб для озонового слоя.

Эксперты впервые оценили количественное влияние ядерного дыма в случае глобальной и региональной войн. Результаты показывают, что при глобальной войне за 15 лет будет утрачено 75% озонового слоя, а при региональной — 25% за 12 лет. Эти последствия превосходят прогнозы 80-х и включают в себя не только химические реакции, но и нагрев дыма, мешающий естественным процессам в атмосфере, сообщает Science Alert.

Исследователи предупреждают о серьезных последствиях для здоровья и сельского хозяйства из-за утраты озонового слоя после рассеивания дыма. УФ-излучение без защиты озонового слоя может привести к раку кожи и вымиранию экосистем. После первоначальных взрывов все обитатели Земли подвергнутся воздействию угрожающих климатических эффектов.

Несмотря на различия между глобальными и региональными войнами, исследование подчеркивает, что никто не избежит последствий, независимо от местоположения или масштаба конфликта. В итоге, помимо прямых потерь от взрывов, климатические изменения и излучение оказались бы разрушительными для всех жителей планеты.