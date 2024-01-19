Ученые из Балтийского университета им. Канта и Чувашского университета им. Ульянова выявили причину иммунного системного воспаления в организме, связанную с высоким содержанием кремния в питьевой воде.
Это исследование выявило, что соединения кремния, поступающие в организм, вызывают иммунный ответ, провоцируя преждевременное старение клеток.
Кремний, широко распространенный элемент на Земле, имеет важное значение для человеческого организма, но его избыток может привести к отложению солей и различным заболеваниям. Особенно проблематичны так называемые "кремниевые провинции" с высоким содержанием кремния в воде.
Исследователи провели эксперименты в одном из таких районов в Чувашии, обогащая воду солями кремния. Результаты показали, что ежедневное потребление кремния через питьевую воду может инициировать иммунологическое воспаление и ускорять процессы старения, сообщают РИА Новости.
Это открытие имеет важное значение, поскольку приводит к новому термину "inflammaging" — старение, вызванное системным воспалением. Ученые подчеркивают, что это направление исследований в науке является передовым, и выявление причин такого воспаления приобретает большую значимость.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.