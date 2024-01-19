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Преждевременное старение из-за воды: этот элемент опасен для здоровья

Ученые обнаружили опасный для здоровья элемент в питьевой воде

1:15
Наука

Ученые из Балтийского университета им. Канта и Чувашского университета им. Ульянова выявили причину иммунного системного воспаления в организме, связанную с высоким содержанием кремния в питьевой воде.

Ученые обнаружили опасный для здоровья элемент в питьевой воде
Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

Это исследование выявило, что соединения кремния, поступающие в организм, вызывают иммунный ответ, провоцируя преждевременное старение клеток.

Кремний, широко распространенный элемент на Земле, имеет важное значение для человеческого организма, но его избыток может привести к отложению солей и различным заболеваниям. Особенно проблематичны так называемые "кремниевые провинции" с высоким содержанием кремния в воде.

Исследователи провели эксперименты в одном из таких районов в Чувашии, обогащая воду солями кремния. Результаты показали, что ежедневное потребление кремния через питьевую воду может инициировать иммунологическое воспаление и ускорять процессы старения, сообщают РИА Новости.

Это открытие имеет важное значение, поскольку приводит к новому термину "inflammaging" — старение, вызванное системным воспалением. Ученые подчеркивают, что это направление исследований в науке является передовым, и выявление причин такого воспаления приобретает большую значимость.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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