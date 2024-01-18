В России открылись предзаказы на смартфоны Samsung Galaxy S24

В России стали доступны предзаказы на смартфоны Samsung Galaxy S24

0:49 Your browser does not support the audio element. Наука

В России магазины получают заказы на смартфоны линии Samsung Galaxy S24. Они были представлены накануне. Отмечается, что первыми стали собирать предзаказы сеть магазинов Samsung galaxystore и МТС.

Фото: openverse.org by Råzvan B is licensed under CC BY-SA 2.0.

Как сообщает RG, 18.01 появилась возможность оформления нового смартфона от Samsung в М. Видео и Эльдорадо.

Новые смартфоны линейки Galaxy S24 расширены поддержкой искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось о том, что копания Samsung отказалась производить изделия, необходимые для российских танкеров-газовозов. В частности, больше не будет изготавливаться оборудование для тех российских танкеров, которые строятся на судостроительном заводе "Звезда". Об этом проинформировал представитель компании.