В России открылись предзаказы на смартфоны Samsung Galaxy S24

В России магазины получают заказы на смартфоны линии Samsung Galaxy S24. Они были представлены накануне. Отмечается, что первыми стали собирать предзаказы сеть магазинов Samsung galaxystore и МТС.
Как сообщает RG, 18.01 появилась возможность оформления нового смартфона от Samsung в М. Видео и Эльдорадо.
Новые смартфоны линейки Galaxy S24 расширены поддержкой искусственного интеллекта.
Ранее сообщалось о том, что копания Samsung отказалась производить изделия, необходимые для российских танкеров-газовозов. В частности, больше не будет изготавливаться оборудование для тех российских танкеров, которые строятся на судостроительном заводе "Звезда". Об этом проинформировал представитель компании.
Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.