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Самая старая чёрная дыра во Вселенной противоречит законам природы

Телескоп "Джеймс Уэбб" помог найти самую старую чёрную дыру во Вселенной

1:18
Наука » Экология » Космос

Международная группа астрономов с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб" нашла самую далёкую и старую из когда-либо наблюдавшихся чёрных дыр. О своём открытии они рассказали в журнале Nature.

Телескоп "Джеймс Уэбб" помог найти самую старую чёрную дыру во Вселенной
Фото: NASA

Находка расположена в центре GN-z11 — компактной галактики, в 100 раз меньшей, чем наша. Если учёные не ошиблись в расчётах, то расстояние до чёрной дыры составляет 13,4 миллиарда световых лет, то есть выходит, что возникла она всего через 400 миллионов лет после рождения Вселенной; а масса в 6 миллионов раз превышает солнечную.

Это противоречит существующим моделям образования чёрных дыр, по которым для набора такой массы ей понадобилось бы около миллиарда лет.

Теорий на этот счёт много, и некоторые из них допускают появление чёрных дыр даже на самых ранних стадиях развития Вселенной, прокомментировал старший научный сотрудник Физического института имени Лебедева РАН Сергей Пилипенко.

"Тогда они будут гораздо старше, чем любые звезды и галактики, то есть, по сути, ровесники Вселенной", — заметил он.

Определить возраст чёрной дыры довольно сложно, ведь сама она не излучает, а видим мы свечение её раскалённых окрестностей, добавил он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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