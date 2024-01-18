Отказ от этих привычек существенно снизит риск возникновения рака

Ученые назвали главные факторы, влияющие на возникновение и развитие рака

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Результаты исследования, опубликованные в журнале Lancet, выявили, что почти половина смертей от рака могла быть предотвращена путем отказа от курения и употребления алкоголя.

Фото: "Сердце" by radev is licensed under CC BY 2.0.

Анализ случаев рака в 200 странах показал, что факторы риска, такие как курение, алкоголь и ожирение, стали причиной почти 4,5 миллиона смертей от рака в 2019 году, что составляет более 44% от общего числа случаев в мире. Результаты подтвердили предыдущие исследования и подчеркнули важность избегания этих вредных привычек.

Подчеркнуто, что половина смертей от рака у мужчин и более трети среди женщин в 2019 году были связаны с курением, алкоголем, нездоровым питанием и другими факторами риска. Глобальная смертность от рака с 2010 по 2019 год увеличилась на 20%, особенно в странах с низким уровнем дохода, где избыточный вес стал одной из основных причин прироста.

Исследование не включало другие факторы риска, такие как ультрафиолетовое излучение и инфекции, но уточняло важность вакцинации от вируса папилломы человека. Планируется дальнейшее изучение инфекций и воздействия УФ-излучения.

Также исследование коснулось влияния пандемии COVID-19 на заболеваемость и смертность от рака, предсказывая 3000 смертей в Великобритании в 2025 году из-за отсутствия своевременной диагностики, затрудненной из-за пандемии.