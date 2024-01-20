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Ученые объяснили, чем женский мозг отличается от мужского

2:14
Наука

Различные исследования указывают на значительные различия в функциональности мозга у мужчин и женщин. Эти различия проявляются в реакциях, поведении, принятии решений и самовыражении в различных областях деятельности.

Ученые объяснили, чем женский мозг отличается от мужского
Фото: Openverse by biologycorner is licensed under CC BY-NC 2.0

Как сообщается на ресурсе frontiersin. org, выявлены отличия в объеме различных зон мозга, таких как гиппокамп, амигдала и мозолистое тело. В результате общий вес мозга у мужчин в среднем на 100 г больше, чем у женщин.

Представители разных полов по-разному хранят воспоминания, проявляют эмоции, а даже распознавание лиц у них различается. Следовательно, механизмы принятия решений также различны у мужчин и женщин.

Функциональные особенности основаны на структурных различиях мозга. У мужчин большая доля белого вещества, а также у них больше цереброспинальной жидкости. В то время как у женщин преобладает серое вещество. Важно отметить, что когнитивные способности мало зависят от объема и соотношения серого и белого вещества, более важным является количество и характер связей между нейронами.

В мужском мозге ключевую роль играют внутриполушарные связи, в то время как у женщин преобладают межполушарные связи. Эти различия определяют особенности в развитии пространственных и социальных навыков. У мужчин сильнее выражена связь между действительностью и действием, в то время как у женщин — между аналитикой и интуицией.

Ученые подсчитали, что у мужчин в мозге примерно 11 миллиардов нейронов, у женщин — 9 миллиардов. Впрочем, у женщин наблюдаются более выраженные взаимосвязи между нейронами, что делает их более способными справляться с несколькими задачами одновременно.

С возрастом также происходят различия. Масса головного мозга медленно уменьшается. Между 40 и 90 годами эта масса у мужчин снижается на 2,85 г в год, а у женщин — на 2,92 г. Тем не менее, эксперты подчеркивают, что ни одно исследование не выявило различий между полами в общем уровне когнитивных способностей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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