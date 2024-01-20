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К 2100 году в США могут появиться тысячи городов-призраков

2:46
Наука

В 2100 году в США возможно появление тысяч городов-призраков, таков вывод исследования Университета Иллинойса, опубликованного в журнале Nature Cities. Прогнозируется, что около половины из близких к 30 000 американских городов столкнется с депопуляцией к концу века.

К 2100 году в США могут появиться тысячи городов-призраков
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Это радикальное изменение демографии может привести к серьезным нарушениям в предоставлении ключевых услуг, включая транспорт, водоснабжение, электроэнергию и доступ в Интернет.

По оценкам исследования, уровень депопуляции в пострадавших городах будет колебаться от 12 до 23 процентов. Авторы предупреждают о возможных проблемах в предоставлении услуг в связи с этими изменениями.

"Прогнозы предполагают, что почти все штаты будут иметь города с депопуляцией, за исключением округа Колумбии и Гавайев", — говорится в исследовании.

Однако сценарий будет различаться от региона к региону. Данные показывают, что 43 процента городов США потеряют население, 40 процентов увеличатся, а в оставшихся 17 процентах наблюдаются колебания.

"Северо-восток и Средний Запад будут более подвержены депопуляции по сравнению с Югом и Западом, хотя некоторые города на Севере и Среднем Западе будут продолжать расти. В Калифорнии южное побережье может потерять население, тогда как северное побережье, наоборот, может увеличиться. В Техасе и Юте, несмотря на текущий рост, также ожидается значительная потеря населения", — добавляют исследователи.

Для получения этих результатов команда исследователей проанализировала данные, собранные с 2000 по 2020 год в ходе переписи населения и опросов в США. Используя пять возможных сценариев будущего климата, известных как общие социально-экономические пути, они применили математические модели для прогнозирования изменений в городском населении.

Уттара Сутрадхар, ведущий автор исследования, объяснил, что выявленные тенденции будут зависеть от различных переменных, таких как рост цен на недвижимость, промышленный спад, снижение рождаемости, различные уровни государственных налогов и воздействие изменения климата.

Для решения проблемы исследователи предлагают США отказаться от стратегии, основанной на экономическом росте, и вместо этого внедрить принципы адаптивности, модульности и многофункциональности. В целом, уже известно, что к концу 21 века население мира будет сокращаться.

По другим исследованиям, мировая численность достигнет пика в 2064 году и снизится до 8,8 миллиарда человек к 2100 году.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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