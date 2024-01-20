Ученые нашли следы одного из крупнейших взрывных извержений в Эгейском море

1:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Санторинский архипелаг представляет собой остатки мощного вулкана в Эгейском море. Участники международной экспедиции обнаружили свидетельства одного из самых крупных извержений в истории Эгейской дуги.

Фото: Википедия

В статье, опубликованной в журнале Communications Earth & Environment, они описывают огромные отложения пемзы, выявленные на морском дне в семи прибрежных зонах вокруг острова Санторини.

Эти открытия указывают на то, что вулканическое поле Кристиана-Санторини-Колумбо в прошлом было более взрывоопасным, чем ранее считалось.

Эгейское море в Греции представляет собой цепь из более чем 20 вулканов, большая часть которых расположена под водой, что делает его особенно опасным. Исследователи выяснили, что извержение Санторини около 3600 лет назад, вероятно, повлекло за собой крах минойской цивилизации на Крите.

Группа ученых под руководством вулканолога Штеффена Каттерольфа и доктора Тимоти Друитта обнаружила новое месторождение, свидетельствующее о подводном извержении около 520 000 лет назад.

Отложения туфа имеют объем более 90 кубических километров и толщину до 150 метров, что превосходит размеры предыдущих извержений.

Для изучения извержения использовались различные методы, включая микропалеонтологию для датировки и оценки глубины воды, а также анализ химического состава образцов. Эти данные помогли определить размер извержения и его последствия, включая перемещение вулканического материала на большие расстояния.

Несмотря на взрывную историю, ученые утверждают, что вероятность нового масштабного извержения в ближайшем будущем крайне мала. Однако знание прошлого считается важным для предсказания будущих событий.