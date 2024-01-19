Ученые: в Солнечной системе могут скрываться пять похожих на Землю планет

3:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Многие астрономы единодушно считают, что в нашей Солнечной системе находится лишь четыре планеты земной группы, известные как каменистые, и все они прикованы к близкому расположению к Солнцу. Однако новые исследования указывают на то, что на внешних границах Солнечной системы могут скрываться еще до пяти планет.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Свободно плавающие планеты (FFP) — это объекты, сравнимые по размеру с планетами, которые не обращаются вокруг звезды. Эти планеты-изгои могут возникнуть из газовых облаков, не связанных с какой-либо звездой, или быть выброшенными из их первоначальных орбит вокруг звезды. Недавние наблюдения космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) выявили сотни планет-изгоя в Млечном Пути, включая пары гигантских планет в созвездии Ориона.

Моделирование предполагает, что большинство FFP могут быть размером с Марс.

В то время как некоторые из этих планет-изгоев могут быть выброшены звездами, звезды также могут захватывать их своей гравитацией, делая их постоянными членами Солнечной системы. Ученые предполагают, что наше Солнце, находившееся в зачаточном состоянии, также могло привлекать каменистые FFP.

Чтобы оценить вероятность этого события, Амир Сирадж из Принстонского университета использовал различные модели, основанные на наблюдениях FFP. Проведя 100 миллионов симуляций и учитывая факторы, такие как форма орбиты, он предположил, что наше молодое Солнце имело вероятность 1 к 50 захватить планету-изгоя.

Исследование показало, что две планеты, схожие с Марсом по массе, или от трех до пяти планет, схожих с Меркурием, могли находиться в пределах 1400 астрономических единиц от Солнца, попадая в область Облака Оорта.

Предлагаемые планеты не зависят от гипотетической Планеты X, подобной Нептуну, находящейся на орбите примерно в 43 астрономических единицах от Солнца.

Недавние предположения о существовании Планеты X основаны на наблюдениях траекторий объектов в поясе Койпера, регионе ледяных объектов от Нептуна до Облака Оорта.

Несмотря на то, что эти захваченные планеты, вероятно, ближе к Земле по характеристикам, чем Планета X, их пригодность для обитаемости остается предметом спекуляций. Солнечный свет на этих планетах будет очень слабым, сравнимым с яркостью лунного света на Земле.

Тем не менее, поскольку они являются экзопланетами из других звездных систем, будущие космические миссии, направленные на исследование экзопланет, могут обратить внимание на эти таинственные миры.

Определение новых предложенных планет будет вызывать трудности, так как они гораздо меньше и находятся дальше, чем Планета X.

Амир Сирадж считает, что будущая обсерватория Веры Рубин в Чили сможет идентифицировать близкие FFP, но только если они будут расположены в южном небе и достаточно ярки для обнаружения.