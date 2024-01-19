Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фигуристка Гербольдт о причинах отсутствия Валиевой в ЧР по прыжкам: хочет передохнуть
Собчак похвалила фильм "Воздух" о войне
Опытные цветоводы рассказали, как заставить роскошно цвести комнатные растения
Актриса Кристина Асмус рассекретила, что у актера Милоша Биковича родился сын
Финский политик Налли считает, что нелегально пересекающих границу нужно расстреливать
Пятна на коврах портят облик жилища: лайфхаки, как от них избаиться
Автоэксперты рассказали, как работа на холостых оборотах убивает бензиновые двигатели
Тренировочный лавинн­о-спасательный полиг­он на "Роза Хутор" возобновил работу
Звездная семья Павел Прилучный и Зепюр Брутян показали, как окунаются в ледяную банную купель

Ученые: в Солнечной системе могут скрываться пять похожих на Землю планет

3:00
Наука

Многие астрономы единодушно считают, что в нашей Солнечной системе находится лишь четыре планеты земной группы, известные как каменистые, и все они прикованы к близкому расположению к Солнцу. Однако новые исследования указывают на то, что на внешних границах Солнечной системы могут скрываться еще до пяти планет.

Ученые: в Солнечной системе могут скрываться пять похожих на Землю планет
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Свободно плавающие планеты (FFP) — это объекты, сравнимые по размеру с планетами, которые не обращаются вокруг звезды. Эти планеты-изгои могут возникнуть из газовых облаков, не связанных с какой-либо звездой, или быть выброшенными из их первоначальных орбит вокруг звезды. Недавние наблюдения космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) выявили сотни планет-изгоя в Млечном Пути, включая пары гигантских планет в созвездии Ориона.

Моделирование предполагает, что большинство FFP могут быть размером с Марс.

В то время как некоторые из этих планет-изгоев могут быть выброшены звездами, звезды также могут захватывать их своей гравитацией, делая их постоянными членами Солнечной системы. Ученые предполагают, что наше Солнце, находившееся в зачаточном состоянии, также могло привлекать каменистые FFP.

Чтобы оценить вероятность этого события, Амир Сирадж из Принстонского университета использовал различные модели, основанные на наблюдениях FFP. Проведя 100 миллионов симуляций и учитывая факторы, такие как форма орбиты, он предположил, что наше молодое Солнце имело вероятность 1 к 50 захватить планету-изгоя.

Исследование показало, что две планеты, схожие с Марсом по массе, или от трех до пяти планет, схожих с Меркурием, могли находиться в пределах 1400 астрономических единиц от Солнца, попадая в область Облака Оорта.

Предлагаемые планеты не зависят от гипотетической Планеты X, подобной Нептуну, находящейся на орбите примерно в 43 астрономических единицах от Солнца.

Недавние предположения о существовании Планеты X основаны на наблюдениях траекторий объектов в поясе Койпера, регионе ледяных объектов от Нептуна до Облака Оорта.

Несмотря на то, что эти захваченные планеты, вероятно, ближе к Земле по характеристикам, чем Планета X, их пригодность для обитаемости остается предметом спекуляций. Солнечный свет на этих планетах будет очень слабым, сравнимым с яркостью лунного света на Земле.

Тем не менее, поскольку они являются экзопланетами из других звездных систем, будущие космические миссии, направленные на исследование экзопланет, могут обратить внимание на эти таинственные миры.

Определение новых предложенных планет будет вызывать трудности, так как они гораздо меньше и находятся дальше, чем Планета X.

Амир Сирадж считает, что будущая обсерватория Веры Рубин в Чили сможет идентифицировать близкие FFP, но только если они будут расположены в южном небе и достаточно ярки для обнаружения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Если уж посадили, то быстро избавьтесь: деревья, которые ни в коем случае нельзя сажать на участке

Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.

Если уж посадили, то быстро избавьтесь: деревья, которые ни в коем случае нельзя сажать на участке
Эта подкормка заставит цвести декабрист
Декабрист начнёт формировать бутоны: подкормка из продукта, который мы выбрасываем, заставит его цвести
Каковы негативные последствия ежедневного мытья для здоровья
Несколько признаков, что нужно быстро менять ремень ГРМ
Правительство России одобрило аннулирование рыболовного соглашения с Великобританией Любовь Степушова Хунхузы: бандиты в обличье борцов за правое дело Сергей Лебедев Теракт в Кермане показывает связь ИГИЛ* и "Моссада" Александр Трубин
Не стоит набивать теплицу снегом: вы только помогаете выжить вредителям, вот почему
Проклюнутся даже старые семена: 4 способа решат проблему всхожести
Колорадский жук убежит с участка к соседям: попрощайтесь с вредителем при помощи натурального средства без "химии"
Колорадский жук убежит с участка к соседям: попрощайтесь с вредителем при помощи натурального средства без "химии"
Последние материалы
Джабаров: Трамп разгромит Байдена на выборах
В Театре на Трубной в конце января пройдут показы спектакля "Час тишины"
Против акне и розацеа: для чего нужна азелаиновая кислота в косметике
"Рейтинг Букмекеров" опубликовал промежуточные итоги открытого голосования Международной премии РБ
Растения, которые стоит посадить в январе
Синоптик Ильин предупредил москвичей о приближающихся морозах
СК РФ объявил в международный розыск полковника ВСУ Келембета, обвиняемого в убийствах мирных граждан ДНР
ЭКРАвтопробег позволил создать маршрут для путешественников на электромобилях
В НАТО боятся, что США выйдут из альянса при президентстве Трампа
Депутат Бурматов: за выброшенного из поезда кота проводница может получить до 5 лет лишения свободы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников