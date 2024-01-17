Гигантское кольцо в космосе опровергает все существующие теории

Астрономы Университета Центрального Ланкашира (UCLan) обнаружили в небе гигантскую кольцеобразную структуру, существование которой невозможно объяснить ни одной из современных космологический теорий.
Большое Небесное Кольцо диаметром около 1,3 миллиарда световых лет находится на расстоянии 9,2 миллиарда световых лет от Земли.
Разглядеть его нелегко — учёным помогли яркие галактики с активными сверхмассивными чёрными дырами, подсвечивающие подобные тусклые образования, словно гигантские прожектора.
Два года назад аспирантка UCLan Алексия Лопес открыла похожий объект — Гигантскую Дугу, протянувшуюся на 3,3 миллиарда световых лет. Интересно, что расположена она на небосводе буквально по соседству — в 12 градусах от Кольца.
"Большое Кольцо и Гигантская Дуга — две огромные структуры и даже космологические соседи, что чрезвычайно увлекательно", — поделилась учёная.
И обе эти структуры современная наука не в состоянии объяснить. Если бы нашлось теоретическое обоснование возникновения этих загадочных масштабных образований на самой заре развития Вселенной, это бы дало ответ на многие вопросы о её устройстве.
"Ни одну из этих двух сверхбольших структур нелегко объяснить в нашем нынешнем понимании Вселенной. И их сверхбольшие размеры, характерные формы и космологическая близость наверняка говорят нам о чем-то важном — но о чём именно?" — задаётся вопросом Лопес.
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