Гигантское кольцо в космосе опровергает все существующие теории

Астрономы открыли в космосе противоречащее теориям огромное кольцо

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Космос

Астрономы Университета Центрального Ланкашира (UCLan) обнаружили в небе гигантскую кольцеобразную структуру, существование которой невозможно объяснить ни одной из современных космологический теорий.

Фото: Университет Центрального Ланкашира

Большое Небесное Кольцо диаметром около 1,3 миллиарда световых лет находится на расстоянии 9,2 миллиарда световых лет от Земли.

Разглядеть его нелегко — учёным помогли яркие галактики с активными сверхмассивными чёрными дырами, подсвечивающие подобные тусклые образования, словно гигантские прожектора.

Два года назад аспирантка UCLan Алексия Лопес открыла похожий объект — Гигантскую Дугу, протянувшуюся на 3,3 миллиарда световых лет. Интересно, что расположена она на небосводе буквально по соседству — в 12 градусах от Кольца.

"Большое Кольцо и Гигантская Дуга — две огромные структуры и даже космологические соседи, что чрезвычайно увлекательно", — поделилась учёная.

И обе эти структуры современная наука не в состоянии объяснить. Если бы нашлось теоретическое обоснование возникновения этих загадочных масштабных образований на самой заре развития Вселенной, это бы дало ответ на многие вопросы о её устройстве.

"Ни одну из этих двух сверхбольших структур нелегко объяснить в нашем нынешнем понимании Вселенной. И их сверхбольшие размеры, характерные формы и космологическая близость наверняка говорят нам о чем-то важном — но о чём именно?" — задаётся вопросом Лопес.