Секреты Гималайских гор: почему Индийская континентальная плита может разломиться на две части

Ученые заявили, что Индийская континентальная плита начала раскалываться надвое

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Стэнфордского университета сообщают, что в скором времени Индийская континентальная плита может подвергнуться расщеплению на две части, как сообщает информационный портал Мир 24, ссылаясь на публикацию в журнале Science.

Фото: openverse by Free Public Domain Illustrations by rawpixel is licensed under CC BY 2.0

Исследователи утверждают, что процесс разлома не будет вертикальным, как в случае Восточной Африки, где формируется новый микроконтинент, а будет происходить горизонтально. Наблюдения за последние годы показывают, что Индийская плита движется на север в направлении Евразийской плиты со скоростью примерно один-два миллиметра в год.

Подобное взаимодействие, продолжающееся десятилетиями, привело к образованию Гималайских гор. Однако взаимодействие этих двух плит остается малоизученным, и одной из теорий является предположение, что Индийская плита слишком плавуча, чтобы погрузиться в мантию Земли, и, следовательно, она скользит под Евразийской плитой, образуя выпуклость, известную как тибетское плато.

Тем не менее, есть ученые, которые считают, что Индийская плита изгибается, подобно листу бумаги. Кроме того, существует третья гипотеза о том, что эта плита раскалывается на два слоя, каждый толщиной около 100 км.

Верхний слой поддерживает Тибет, а нижний погружается в мантию.

"Мы не предполагали, что континенты могут проявлять такое поведение", — отмечают исследователи.

Благодаря сейсмическим исследованиям удалось выяснить, что в различных местах глубина Индийской плиты варьируется от 100 до 200 км, что свидетельствует о том, что на севере Тибета плита уже разломалась, в то время как на юге этот процесс еще не завершен.

На данный момент трудно предсказать, как и, главное, где человечество почувствует последствия этого геологического процесса, однако одно ясно: внутреннее напряжение внутри планеты будет только нарастать.