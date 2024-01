Секреты Гималайских гор: почему Индийская континентальная плита может разломиться на две части

Your browser does not support the audio element.

Ученые из Стэнфордского университета сообщают, что в скором времени Индийская континентальная плита может подвергнуться расщеплению на две части, как сообщает информационный портал Мир 24, ссылаясь на публикацию в журнале Science.

Фото: openverse by Free Public Domain Illustrations by rawpixel is licensed under CC BY 2.0