Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Топливо у автомобиля заканчивается: как доковылять до ближайшей заправки
Глава МИД Украины Кулеба заверил, что Киев не крадёт никаких денег США
ABC: НАТО проведёт учения с инсценировкой третьей мировой войны
Диетолог Гончар заявила, что прием пищи 1-2 раза в день замедляет обмен веществ
Семена на рассаду: как понять, с какими работать, а какие давно пора выкинуть?
Политолог Марков назвал несогласованность причиной отмены визита главы МО Украины в Париж
Сенатор Цеков считает мышление экс-главкома НАТО Бридлава узколобым
Зимняя стужа не страшна: 6 сортов яблок, которые могут выдержать любые морозы
Ученые создали лекарство от инфаркта и инсульта из яда паука
Секреты Гималайских гор: почему Индийская континентальная плита может разломиться на две части

Ученые заявили, что Индийская континентальная плита начала раскалываться надвое

1:55
Наука

Ученые из Стэнфордского университета сообщают, что в скором времени Индийская континентальная плита может подвергнуться расщеплению на две части, как сообщает информационный портал Мир 24, ссылаясь на публикацию в журнале Science.

Ученые заявили, что Индийская континентальная плита начала раскалываться надвое
Фото: openverse by Free Public Domain Illustrations by rawpixel is licensed under CC BY 2.0

Исследователи утверждают, что процесс разлома не будет вертикальным, как в случае Восточной Африки, где формируется новый микроконтинент, а будет происходить горизонтально. Наблюдения за последние годы показывают, что Индийская плита движется на север в направлении Евразийской плиты со скоростью примерно один-два миллиметра в год.

Подобное взаимодействие, продолжающееся десятилетиями, привело к образованию Гималайских гор. Однако взаимодействие этих двух плит остается малоизученным, и одной из теорий является предположение, что Индийская плита слишком плавуча, чтобы погрузиться в мантию Земли, и, следовательно, она скользит под Евразийской плитой, образуя выпуклость, известную как тибетское плато.

Тем не менее, есть ученые, которые считают, что Индийская плита изгибается, подобно листу бумаги. Кроме того, существует третья гипотеза о том, что эта плита раскалывается на два слоя, каждый толщиной около 100 км.

Верхний слой поддерживает Тибет, а нижний погружается в мантию.

"Мы не предполагали, что континенты могут проявлять такое поведение", — отмечают исследователи.

Благодаря сейсмическим исследованиям удалось выяснить, что в различных местах глубина Индийской плиты варьируется от 100 до 200 км, что свидетельствует о том, что на севере Тибета плита уже разломалась, в то время как на юге этот процесс еще не завершен.

На данный момент трудно предсказать, как и, главное, где человечество почувствует последствия этого геологического процесса, однако одно ясно: внутреннее напряжение внутри планеты будет только нарастать.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Многие автолюбители ошибочно считают, что прогревать двигатель надо 5-10 минут. Это совсем не так

Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.

Многие автолюбители ошибочно считают, что прогревать двигатель надо 5-10 минут. Это совсем не так
Это натуральное средство поможет победить вредителей
Улитки, тля, слизняки боятся этого средства, как огня: натуральное средство без "химии" поможет победить вредителей
Сделайте это с семенами перед посадкой: прорастут быстрее, а рассада будет крепкой
Если уж посадили, то быстро избавьтесь: деревья, которые ни в коем случае нельзя сажать на участке
Россия асимметрично ответит Франции за военную поддержку киевского режима Любовь Степушова Хунхузы: бандиты в обличье борцов за правое дело Сергей Лебедев Теракт в Кермане показывает связь ИГИЛ* и "Моссада" Александр Трубин
Елена Вяльбе заявила, что благодарна МОК за условия участия в ОИ-2024 для российских спортсменов
Кочаны капусты вырастают по 4 кг: этому сорту нипочём непогода и вредители
Ад на Земле: что станет с планетой к 2100 году из-за парниковых газов
Ад на Земле: что станет с планетой к 2100 году из-за парниковых газов
Последние материалы
Зимняя стужа не страшна: 6 сортов яблок, которые могут выдержать любые морозы
Экономиста Потапенко назвали инодиверсантом, сотрудничающим с ЦИПсО и украинскими СМИ
Ученые создали лекарство от инфаркта и инсульта из яда паука
ВСУ обстреливают почти все подконтрольные РФ посёлки в Харькове
В Казахстане предложили отменить празднование Нового года
Автоэксперт Моржаретто объяснил, почему электромобили не годятся для русской зимы
Фильмы о выдающихся людях, которые забрались на вершину успеха, преодолевая трудности
Военный эксперт Колчин назвал освобождение Веселого в ДНР важным этапом в наступлении
Украинцев в Чехии ждут серьезные перемены
Ученые заявили, что Индийская континентальная плита начала раскалываться надвое
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников