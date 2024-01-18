Газовые кратеры Карского моря: новые открытия и риски метановых выбросов

Ученые заявили, что в Арктике гремят подводные взрывы

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Внимание ученых все чаще обращается к роли выбросов метана в контексте глобального потепления. Опасность, связанная с этим газом, особенно возрастает в связи с таянием вечной мерзлоты, включая шельфовую мерзлоту, как рассказывает ученый Игорь Семилетов.

Фото: Openverse by United Nations Photo is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Исследования шельфа морей Восточной Арктики, начатые в начале 2000-х годов, подтвердили, что подводная мерзлота на шельфе стала источником массовых выбросов метана. В данном регионе документировано более двух тысяч крупных зон выброса метана в воду и атмосферу.

Исследования продолжаются, и в 2022 году были обнаружены два новых кратера в Карском море, образовавшихся в результате взрывов подземных скоплений газа.

Эти взрывы происходят при нагревании твердых газогидратов, молекулярных соединений воды и метана, которые сохраняются при низких температурах и высоком давлении. При повышении температуры происходит разрушение газогидратов, сопровождаемое выбросами метана.

Хотя углекислый газ часто рассматривается как основная планетарная угроза, метан также представляет собой парниковый газ, обладающий гораздо большей активностью по сравнению с диоксидом углерода.