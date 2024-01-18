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Миф о 10 000 шагах: новые исследования раскрывают оптимальное количество шагов для здоровья

Ученые выяснили, что не нужно проходить 10 тысяч шагов в день, чтобы продлить жизнь

1:34
Наука

Принято считать, что заботясь о своем здоровье, необходимо ежедневно проходить не менее 10 тысяч шагов. Однако новые данные, полученные от американских ученых, показывают, что это число было всего лишь маркетинговым ходом японской компании. Исследователи из Массачусетского университета пришли к выводу, что для поддержания здоровья достаточно ходить около шести тысяч шагов ежедневно.

Ученые выяснили, что не нужно проходить 10 тысяч шагов в день, чтобы продлить жизнь
Фото: "jogging" by Rosmarie Voegtli is licensed under CC BY 2.0.

Миф о необходимости 10 000 шагов в день возник в Японии в связи с токийской Олимпиадой 1964 года, когда компания Yamasa Clock and Instrument Company выпустила шагомер "Манпо-кей" (10 000 шагов). Исследования также показывают, что для людей старше 60 лет оптимальным диапазоном является от 6000 до 8000 шагов в день.

Важно отметить, что преодоление отметки в 10 000 шагов не обязательно приведет к увеличению выгоды для здоровья. Даже увеличение количества шагов у 25% взрослых не снизило вероятность преждевременной смерти в большей степени, чем у тех, кто проходил менее 7000 шагов.

Таким образом, ежедневные 6000-8000 шагов также могут быть полезны для поддержания долгой и здоровой жизни.

Кроме того, ранние исследования подтверждают связь скандинавской ходьбы с уменьшением риска деменции, что дает дополнительные практические советы для тех, кто стремится поддерживать свое здоровье через физическую активность.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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