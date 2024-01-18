В России запустят производство спирта из растительного масла к 2025 году

1:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Тверского университета разработали уникальную технологию, которая пока не имеет аналогов в России. Их достижение заключается в возможности создания жирных спиртов из растительных масел.

Фото: flickr. com by michael clarke stuff is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

На данный момент этот научный проект находится на стадии лабораторных испытаний. В тоже время исследователи работают над получением патента на свое открытие и ведут переговоры с потенциальными покупателями технологии.

Планируется начать промышленное производство в 2025 году, что окажется важным событием для России, учитывая ее полную зависимость от импорта жирных спиртов, которые на 100% поставляются из Германии.

Жирные спирты, произведенные с использованием технологии тверских ученых, обладают широким спектром применения. Например, они могут быть использованы в фармацевтической отрасли для производства кремов и лосьонов.

На текущий момент для продолжения исследований ученым выделены средства в размере 500 тысяч рублей.