Факторы, влияющие на развитие деменции: как предотвратить риск

Ученые назвали 12 факторов риска развития болезни Альцгеймера

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты пришли к выводу, что на вероятность развития деменции у человека воздействуют 12 основных факторов.

Фото: Openverse by Diari La Veu is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Исследования указывают на то, что слабоумие может охватывать человеческий мозг не только из-за старости после 65 лет. Иногда генетика играет свою роль, а иногда риск увеличивается из-за совокупности различных факторов, которые могут усилить предрасположенность организма.

Ученые утверждают, что в 40% случаев деменцию можно было бы отсрочить. Эксперимент, в котором участвовало более 350 тысяч человек, выявил, что риск раннего слабоумия усиливается при наличии двух копий гена APOE4, при низком социальном статусе, алкоголизме, дефиците витамина D, социальной изоляции, нарушениях слуха, сахарном диабете, инсульте, инфаркте, гипотензии, депрессии и высоком уровне С-реактивного белка.

Соблюдение здорового образа жизни, регулярные медицинские обследования и внимание к своему организму могут помочь предотвратить появление сопутствующих заболеваний, связанных с деменцией. Кроме того, рекомендуется правильное питание, поддержание качественного сна и бережное отношение к собственным эмоциям.