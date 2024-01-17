Только взгляните на это: новый российский спутник прислал первое фото

Роскосмос показал первый снимок со второй «Арктики-М»

0:51 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Космос

Роскосмос выложил в телеграме первое фото, снятое новым спутником "Арктика-М", запущенным 16 декабря.

Фото: Роскосмос

"Мы получили первый снимок с "Арктики-М" № 2!" — рады в госкорпорации.

Сейчас над Землёй кружат два гидрометеорологических спутника "Арктика-М" — один, как упомянуто выше, с минувшего декабря, другой — с февраля 2021 года. Они попеременно наблюдают за Арктикой и севером России, сменяя друг друга в апогее высокоэллиптической орбиты типа "Молния" (высота около 38 900 км).

В разработавшем аппараты НПО им. С. А. Лавочкина намерены сделать ещё два экземпляра, чтобы к 2031 году расширить группировку до четырёх спутников. Тогда они будут "зависать" над Россией вдвое чаще.