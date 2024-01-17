Не давайте детям старые игрушки: есть риск подвергнуть их опасности

Ученые обнаружили опасность старых игрушек для здоровья детей

1:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование Гетеборгского университета подчеркнуло потенциальные угрозы для европейской экономики в связи с замкнутым циклом переработки.

Фото: Openverse by shixart1985 is licensed under CC BY 2.0.

Анализ химического состава старых и новых игрушек показал, что 84% старых предметов содержат токсины, негативно влияющие на здоровье и развитие детей. Вопреки предпочтениям родителей к старым игрушкам, считая их качественнее, современные стандарты более строги, и, согласно директиве о безопасности игрушек в ЕС, установлены предельные допустимые значения для токсинов.

Исследование включило 157 игрушек, старых и новых, выявив, что около 30% современных и 84% старых игрушек превышают установленные нормы содержания токсинов. Эксперты предупреждают, что не только игра с такими старыми вещами, но и их переработка представляют опасность, сообщает Phys.

Подчеркивается необходимость разработки дополнительных правил для замкнутого цикла переработки, включая запрет использования старых предметов из полимеров без предварительной очистки от токсинов.