Ад на Земле: что станет с планетой к 2100 году из-за парниковых газов

Ученые предрекли чудовищное потепление на Земле к 2100 году

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Гарвардского и Вашингтонского университетов представили прогноз теплового воздействия на планету в XXI веке. Согласно их расчетам, накопление парниковых газов усилит тепловой стресс, приводя к распространению волн экстремальной жары за пределы экватора.

Фото: CreativeCommons by Lima Andruška is licensed under CC BY-SA 2.0.

Исследование, опубликованное в журнале Communications Earth & Environment, предупреждает, что температурные рекорды, зафиксированные этим летом, станут обычным явлением для Европы и Северной Америки, а в регионах близких к экватору работа на открытом воздухе станет невозможной в течение полугода.

Исследование использовало статистический подход, объединяя исторические данные, прогнозы численности населения, экономический рост и выбросы углерода. Авторы учитывали влияние этих факторов на тепловой индекс, считая опасным воздействие температур от 39,4 до 51 градуса Цельсия.

Выбросы парниковых газов, особенно углекислого газа, приведут к увеличению дней с опасным уровнем жары в средних широтах вдвое к 2050 году. Даже при минимальных выбросах к 2100 году большая часть тропиков столкнется с опасным тепловым стрессом.

Прогнозы показывают, что, несмотря на соблюдение Парижского соглашения и удержание глобального потепления на уровне до двух градусов, опасные температуры будут преодолеваться в 3-10 раз чаще, чем сегодня, в Западной Европе, США, Китае и Японии.