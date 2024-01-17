Как справиться с ожирением, если постоянно хочется есть

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Российские ученые разработали уникальный метод лечения ожирения

2:01
Наука

Тем, кто борется с избыточным весом, практикующим самые экзотические диеты, балерина Майя Плисецкая рекомендовала решение проблемы вполне простое: уменьшайте количество потребляемой пищи. Она даже выражала это более резко. Хотя совет кажется очевидным, что делать, если организм не поддается этой логике? Что если через час после угощения он требует новой порции?

Российские ученые разработали уникальный метод лечения ожирения
Фото: Getty Images/iStockphoto by Deepak Verma

Профессор Нина Болотова из Саратовского государственного медицинского университета рассказывает о своем исследовании, проведенном на мальчиках в возрасте 10-14 лет, страдающих ожирением. У них были выявлены нарушения метаболизма, такие как повышенные уровни холестерина, инсулина и давления.

Также были обнаружены изменения в гормональном фоне, снижение тестостерона и эндорфина, но увеличение кисспептина и лептина, что привело к задержке полового развития у 30% мальчиков.

Итак, ожирение вызывает цепочку негативных последствий, которая может перейти в хронические болезни. Чтобы помочь, ученые предлагают не только следовать совету Плисецкой и обучаться культуре питания, но также применять электромагнитное воздействие на головной мозг.

Транскраниальная магнитотерапия и транскраниальная электростимуляция, использованные в медицине более 30 лет, представляют собой безопасные технологии. Эффект от их применения заключается в уменьшении чувства голода и, как показали исследования, в нормализации уровней нейромедиаторов голода и аппетита после нескольких процедур.

Таким образом, эти методы воздействуют на центры, контролирующие голод и аппетит, устраняя дисбаланс и восстанавливая показатели метаболизма. Сочетание этой технологии с правильным питанием может быть ключом к избавлению от ожирения и связанных с ним проблем у детей. Впрочем, в случаях, когда проблемы уже стали хроническими и серьезными, новая технология может быть эффективной только в комбинации с медикаментозным лечением, усиливая его действие.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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