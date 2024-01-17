Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему дешевые ароматические свечи опасны для здоровья
5 обстоятельств по уходу за салоном автомобиля, о которых забывают неопытные водители
Агроном Терентьев посоветовал создать простую дренажную систему для отведения талых вод от посадок
Мама Тимати ответила, по чьей инициативе она присутствовала на родах Анастасии Решетовой
Украинский генерал Кривонос: под Купянском ВСУ попали в непростое положение
Дачница Данилкина рассказала, чем чреваты снегопады для зимних посадок
Рост цен на отдых в Сочи достиг 75% на самые жаркие дни
Стрижки для женщин за 50: идеи и советы
Пицца за 5 минут: готовится на сковороде, без выпечки
Рак ротовой полости: как распознать его самостоятельно

Врач рассказал, как самостоятельно выявить признаки рака ротовой полости

1:40
Наука

Онколог Майкл Хо, специализирующийся на исследовании злокачественных опухолей головы и шеи, сообщил, что появление язв, изменение цвета и отеки слизистых оболочек полости рта, хронический кашель и расшатывание зубов могут служить признаками развития рака. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Врач рассказал, как самостоятельно выявить признаки рака ротовой полости
Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

Доктор отметил, что наиболее распространенным симптомом рака полости рта являются не заживающие в течение трех недель язвы. Они могут появляться на миндалинах, основании языка, мягком небе и задней части горла. Возникновение этих язв может также быть вызвано вирусом папилломы человека (ВПЧ).

Необъяснимые болезненные опухоли вокруг рта или челюсти также могут свидетельствовать о развитии рака. Шишки иногда возникают на поверхности языка, губ или десен.

Кроме того, рак может проявляться в виде красных или белых пятен. Белые называют лейкоплакией, а красные – эритроплакией. Они также могут быть признаками грибковой инфекции, известной как молочница.

Другим неочевидным признаком развития злокачественных опухолей может быть расшатывание зубов. Воспаление слизистых оболочек рта может привести к отеку и рыхлости десен. Они неплотно прилегают к поверхности зубов, что может вызвать их расшатывание.

В случае хронической боли в горле, кашля и изменения голоса следует обратиться к отоларингологу. Под хроническим кашлем понимается его продолжительность более шести недель. Развитие опухолей в полости рта может также вызывать шепелявость, затруднить произнесение определенных слов или сделать речь нечеткой.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Урожайность картошки вырастет в несколько раз: эта подкормка из двух ингредиентов творит чудеса

Картофельные очистки и зола выступают прекрасным удобрением для картофеля.

Эта простая подкормка положительно скажется на урожае картофеля
Рассада будет крепкой, если её подкормить эти дешёвым средством
Рассада будет удивительно крепкой: две капли дешёвого средства из аптеки помогут вырастить здоровые растения
Чудо-блюдо из полезной овсянки очень вкусное, и поможет остаться стройными
Полетят топливопровод и ключевые компоненты бака: какой уровень топлива в баке авто должен быть, чтобы избежать неприятностей
По Гоголю: в СВО андрии и остапы Тараса Бульбы бьются сейчас между собой Виктор Пахомов Оппозиция Сербии призывает Запад повлиять на выборы в стране Михаил Плисюк Мировые игроки определились по Украине: компромисс исключается Любовь Степушова
Сделайте это с семенами перед посадкой: прорастут быстрее, а рассада будет крепкой
Какие продукты вредны для кошек
Какая вроде простота - приготовить яичницу: а не все знают, как правильно и в какое время ее надо солить
Какая вроде простота - приготовить яичницу: а не все знают, как правильно и в какое время ее надо солить
Последние материалы
В борьбе за идеальную фигуру: шесть экстремальных методов похудения
Эксперт рассказала об оптимальном времени, чтобы убрать новогоднюю ель
На телевидении отменили показ сериала "Слово пацана"
Откройте глаза на первом свидании: восемь важных сигналов, которые не стоит игнорировать
Shot разместил видеозапись взрыва на заводе в Шахтах
После начала движения зимой нельзя резко разгоняться, лучше постепенно наращивать скорость
Японские ученые выяснили, как между собой общаются растения
Командир батальона "Енисей": "Идеология СВО не связана с завоеванием территорий"
Бастрыкин поручил завести дело об оскорблении участников СВО против Баратова
Генсек ООН: миру грозит худшая пятилетка за 30 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников