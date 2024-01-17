Рак ротовой полости: как распознать его самостоятельно

Врач рассказал, как самостоятельно выявить признаки рака ротовой полости

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Онколог Майкл Хо, специализирующийся на исследовании злокачественных опухолей головы и шеи, сообщил, что появление язв, изменение цвета и отеки слизистых оболочек полости рта, хронический кашель и расшатывание зубов могут служить признаками развития рака. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Доктор отметил, что наиболее распространенным симптомом рака полости рта являются не заживающие в течение трех недель язвы. Они могут появляться на миндалинах, основании языка, мягком небе и задней части горла. Возникновение этих язв может также быть вызвано вирусом папилломы человека (ВПЧ).

Необъяснимые болезненные опухоли вокруг рта или челюсти также могут свидетельствовать о развитии рака. Шишки иногда возникают на поверхности языка, губ или десен.

Кроме того, рак может проявляться в виде красных или белых пятен. Белые называют лейкоплакией, а красные – эритроплакией. Они также могут быть признаками грибковой инфекции, известной как молочница.

Другим неочевидным признаком развития злокачественных опухолей может быть расшатывание зубов. Воспаление слизистых оболочек рта может привести к отеку и рыхлости десен. Они неплотно прилегают к поверхности зубов, что может вызвать их расшатывание.

В случае хронической боли в горле, кашля и изменения голоса следует обратиться к отоларингологу. Под хроническим кашлем понимается его продолжительность более шести недель. Развитие опухолей в полости рта может также вызывать шепелявость, затруднить произнесение определенных слов или сделать речь нечеткой.