Учёные: растения общаются между собой

Ученые из Университета Сайтама в Японии в рамках своих исследований зафиксировали взаимодействие между растениями. Результаты этого исследования были опубликованы в научном журнале Nature Communications и на сайте ScienceAlert.
В ходе эксперимента в качестве объектов исследования были выбраны растения Arabidopsis thaliana, которые были размещены близко друг к другу.
В процессе эксперимента ученые намеренно нанесли повреждения некоторым растениям. Под воздействием стресса эти растения активировали защитный механизм и начали активно выделять летучие вещества. В ответ на это их соседи начали выделять кальций.
Таким образом, неповрежденные растения четко воспринимали сигналы опасности от своих пострадавших соседей и реагировали соответствующим образом. Сигналы были зафиксированы с использованием флуоресцентного микроскопа.
Этот уникальный диалог позволил молекулярным биологам установить наличие собственного механизма коммуникации у растений.
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