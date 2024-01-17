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Учёные: растения общаются между собой

Японские ученые выяснили, как между собой общаются растения

1:01
Наука

Ученые из Университета Сайтама в Японии в рамках своих исследований зафиксировали взаимодействие между растениями. Результаты этого исследования были опубликованы в научном журнале Nature Communications и на сайте ScienceAlert.

Японские ученые выяснили, как между собой общаются растения
Фото: by Cherry Laithang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

В ходе эксперимента в качестве объектов исследования были выбраны растения Arabidopsis thaliana, которые были размещены близко друг к другу.

В процессе эксперимента ученые намеренно нанесли повреждения некоторым растениям. Под воздействием стресса эти растения активировали защитный механизм и начали активно выделять летучие вещества. В ответ на это их соседи начали выделять кальций.

Таким образом, неповрежденные растения четко воспринимали сигналы опасности от своих пострадавших соседей и реагировали соответствующим образом. Сигналы были зафиксированы с использованием флуоресцентного микроскопа.

Этот уникальный диалог позволил молекулярным биологам установить наличие собственного механизма коммуникации у растений.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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