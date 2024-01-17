Итальянские ученые выявили полезные свойства кофе для защиты мозга и нервных клеток.

Кофе снижает риск болезней Альцгеймера и Паркинсона

1:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследования демонстрируют, что компоненты кофе способствуют задержке процесса старения клеток мозга, защищая их от преждевременного разрушения. Этот эффект обусловлен воздействием кофеина и антиоксидантов, входящих в состав напитка.

Фото: "Coffe break" by Infomastern is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ученые отмечают, что кофе и его биологически активные вещества обладают свойствами нейропротектора, способствуя защите нервных клеток и нервной системы в целом. Это позволяет предполагать их потенциал в профилактике и лечении некоторых нейродегенеративных состояний.

Рекомендуется употребление приблизительно трех порций напитка в течение дня, предпочтительно до вечера, чтобы избежать проблем со сном. Людям с гипертонией следует ограничивать количество кофе.

Также следует избегать добавления жирных сливок, сахара и сиропов в кофе, поскольку это лишь увеличит калорийность напитка и уменьшит его полезные свойства.

Ранее проведенные исследования указывают на то, что регулярное употребление кофе снижает риск заболевания Паркинсона на 29% и болезни Альцгеймера – на 65%.