Итальянские ученые выявили полезные свойства кофе для защиты мозга и нервных клеток.

Исследования демонстрируют, что компоненты кофе способствуют задержке процесса старения клеток мозга, защищая их от преждевременного разрушения. Этот эффект обусловлен воздействием кофеина и антиоксидантов, входящих в состав напитка.
Ученые отмечают, что кофе и его биологически активные вещества обладают свойствами нейропротектора, способствуя защите нервных клеток и нервной системы в целом. Это позволяет предполагать их потенциал в профилактике и лечении некоторых нейродегенеративных состояний.
Рекомендуется употребление приблизительно трех порций напитка в течение дня, предпочтительно до вечера, чтобы избежать проблем со сном. Людям с гипертонией следует ограничивать количество кофе.
Также следует избегать добавления жирных сливок, сахара и сиропов в кофе, поскольку это лишь увеличит калорийность напитка и уменьшит его полезные свойства.
Ранее проведенные исследования указывают на то, что регулярное употребление кофе снижает риск заболевания Паркинсона на 29% и болезни Альцгеймера – на 65%.
Картофельные очистки и зола выступают прекрасным удобрением для картофеля.