Обязательно закрывайте крышку унитаза, и вот почему

Учёные предупредили об опасности любого унитаза

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

При смыве воды в любом современном унитазе из него поднимается кишащий микробами и фекалиями фонтан брызг. Учёные университета Колорадо сумели снять масштабы бедствия на видео.

Фото: iStock

Они смоделировали туалет, в котором установили два лазера: для подсветки частиц и для измерения их скорости. Всё это снимали несколько высокоскоростных камер большого разрешения.

Результаты замеров удручают: каждый смыв поднимает в воздух тучу микрокапелек воды с бактериями и частицами экскрементов.

"Мы ожидали, что эти аэрозольные частицы просто поднимутся, но они вылетели как ракета", — впечатлён профессор Джон Кримальди.

скорость — до 2 м/с;

высота — до 1,5 м;

всё это "добро" остаётся в воздухе до 8 секунд, самые мелкие частицы — до 30 секунд.

Исследователи поделились результатами своих изысканий в журнале Nature. Они подчеркнули, что в экспериментах использовался новый унитаз. Опасность сантехники, бывшей в употреблении, куда выше. А в общественных туалетах ситуация вообще аховая.

Учёные настоятельно призывают обязательно закрывать унитаз перед смывом.