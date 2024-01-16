Обязательно закрывайте крышку унитаза, и вот почему

При смыве воды в любом современном унитазе из него поднимается кишащий микробами и фекалиями фонтан брызг. Учёные университета Колорадо сумели снять масштабы бедствия на видео.
Они смоделировали туалет, в котором установили два лазера: для подсветки частиц и для измерения их скорости. Всё это снимали несколько высокоскоростных камер большого разрешения.
Результаты замеров удручают: каждый смыв поднимает в воздух тучу микрокапелек воды с бактериями и частицами экскрементов.
"Мы ожидали, что эти аэрозольные частицы просто поднимутся, но они вылетели как ракета", — впечатлён профессор Джон Кримальди.
Исследователи поделились результатами своих изысканий в журнале Nature. Они подчеркнули, что в экспериментах использовался новый унитаз. Опасность сантехники, бывшей в употреблении, куда выше. А в общественных туалетах ситуация вообще аховая.
Учёные настоятельно призывают обязательно закрывать унитаз перед смывом.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.