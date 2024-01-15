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Tecno выпустила на рынок свой новый смартфон

Компания Tecno выпустила на рынок РФ свой "громкий" смартфон

1:27
Наука

Компания Tecno выпустила на российский рынок устройство в линейке Spark. Оно оснащено 108-мегапиксельной камерой. Кроме того, устройство обладает однокристальная системой MediaTek Helio G99. Двойная стереодинамика поддерживает DTS и аудио Hi-Res. По сравнению с предыдущей моделью устройство звучит на 400% громче.

Компания Tecno выпустила на рынок РФ свой "громкий" смартфон
Фото: Пресс-служба ЯRUS

Режим Super Night поддерживает возможность съемки в темных условиях. Фронтальная камера обладает 32 Мп, она находится в отдельном вырезе в верхней части экрана.

Tecno Spark 20 Pro также имеет аккумулятор на 5000 мАч, он поддерживает быстрый заряд мощностью 33 Вт, 6,8-дюймовый экран с частотой обновления изображения 120 Гц.

Ранее сообщалось о том, что создан умный GPS-трекер с Искусственным интеллектом и функциями мониторинга здоровья кошек и собак. Устройство получило название Minitailz Smart Pet Tracker. Его презентовала компания Invoxia в рамках выставки CES 2024 в Лас-Вегасе. Известно, что новинка представляет собой универсальный GPS-трекер со встроенными сканерами и датчиками для измерения частоты дыхания, а также показателей сердца кошки или собаки. При этом заявленная точность прибора составляет 97-99%.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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