Kaspersky: в 2ГИС не выявили вредоносных компонентов

Проверка приложения "2ГИС", которая ранее определила систему Google Play как вредоносную, не выявила наличие опасных компонентов. Соответствующую информацию приводит ТАСС.
Специалисты компании Kaspersky проводили проверку. Отмечается, что вредоносный код не был найден в версии программы. Какие еще версии изучались специалистами в сервисе не говорится.
Сервис VirusTotal, проверяющий подозрительные ссылки и файлы, также не нашли вредоносный код в "2ГИС".
В "2ГИС" заявили, что сервис продолжает стабильно работать.
Ранее уже сообщалось о проблемах с "2ГИС". Известно, что приложение недоступно в сервисе с мая 2023 года. Об этом стало известно 10 января.
Известно, что уведомления пользователям от Google Play содержали предупредительную информацию о том, что приложение крадёт данные пользователей.
Ранее сообщалось о том, что пользователи сети начали публиковать сообщения о том, что Google Play для Android стал определять приложение сервиса "2ГИС" как вредоносное. Также в "2ГИС" заявили о том, что понимают проблему. Также в Google Play сообщили о том, что персональные данные утекли в сеть через SMS, фото, аудио и журналы звонков. Пользователи стали чаще жаловаться на это.
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