Kaspersky: в 2ГИС не выявили вредоносных компонентов

В Kaspersky заявили, что в 2ГИС не выявили вредоносных компонентов

Проверка приложения "2ГИС", которая ранее определила систему Google Play как вредоносную, не выявила наличие опасных компонентов. Соответствующую информацию приводит ТАСС.

Фото: Openverse by The Logo Smith is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Специалисты компании Kaspersky проводили проверку. Отмечается, что вредоносный код не был найден в версии программы. Какие еще версии изучались специалистами в сервисе не говорится.

Сервис VirusTotal, проверяющий подозрительные ссылки и файлы, также не нашли вредоносный код в "2ГИС".

В "2ГИС" заявили, что сервис продолжает стабильно работать.

Ранее уже сообщалось о проблемах с "2ГИС". Известно, что приложение недоступно в сервисе с мая 2023 года. Об этом стало известно 10 января.

Известно, что уведомления пользователям от Google Play содержали предупредительную информацию о том, что приложение крадёт данные пользователей.

Ранее сообщалось о том, что пользователи сети начали публиковать сообщения о том, что Google Play для Android стал определять приложение сервиса "2ГИС" как вредоносное. Также в "2ГИС" заявили о том, что понимают проблему. Также в Google Play сообщили о том, что персональные данные утекли в сеть через SMS, фото, аудио и журналы звонков. Пользователи стали чаще жаловаться на это.