Kaspersky: в 2ГИС не выявили вредоносных компонентов

Проверка приложения "2ГИС", которая ранее определила систему Google Play как вредоносную, не выявила наличие опасных компонентов. Соответствующую информацию приводит ТАСС.

Фото: Openverse by The Logo Smith is licensed under CC BY-NC-ND 2.0