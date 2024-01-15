Россия осталась главным поставщиком урана

Россия в 2023 году осталась главным поставщиком урана в США. Информацию приводит РИА Новости, ссылаясь на статистическую информацию.
Отмечается, что за ноябрь США производили закупки урана у четырех стран — России, Великобритании, Японии и Бельгии. Сумма составила 191 миллион долларов. Россия получила набольшую сумму — 96 миллионов долларов.
За 11 месяцев 2023 года Россия поставила США уран на сумму в 1,017 миллиардов долларов.
Повышение цен на уран произошло в 2023 году.
Ранее сообщалось о том, что в России достаточно редкоземельных металлов на более чем 100 лет мирового потребления. Страна является крупной поставщицей никеля (160 тыс. тонн ежегодно) и кобальта (5 тыс. тонн), занимая третье место в мировом производстве этих металлов.
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