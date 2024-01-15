В этот период жизни женщины наиболее креативны

Названо состояние, при котором женщины больше склонны к творчеству

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Психологи из Университета социальных и гуманитарных наук SWPS в Польше провели исследование, выяснив, что творческие способности у женщин увеличиваются в период овуляции, достигая пика.

Фото: Openverse by jurvetson is licensed under CC BY 2.0

Эволюционная психология предполагает, что все человеческие черты должны иметь функциональное значение для выживания и размножения. Творчество, как и красота, может служить сигналом привлекательности для противоположного пола.

Исследование, в котором участвовали 72 женщины в возрасте от 18 до 35 лет, показало, что креативность участниц была выше во время овуляции. Тесты на творческие способности проводились в разные фазы цикла, включая фолликулярную, овуляторную и лютеиновую.

Ученые рекомендуют быть осторожными с препаратами, влияющими на фертильность, такими как гормональные контрацептивы, учитывая, что предыдущие исследования показали снижение креативности у женщин, использующих подобные противозачаточные средства. Общая креативность идей у них оказалась значительно ниже по сравнению с женщинами, природный цикл которых не был изменен, сообщает "Вокруг Света".

Ранее проведенные исследования также подтверждали связь творчества с размножением, подчеркивая его важность для эволюции. Необходимы дополнительные факты для окончательных выводов, но представляется, что творчество может служить эволюционной тактикой для привлечения партнеров обоих полов.