В этот период жизни женщины наиболее креативны

Психологи из Университета социальных и гуманитарных наук SWPS в Польше провели исследование, выяснив, что творческие способности у женщин увеличиваются в период овуляции, достигая пика.
Эволюционная психология предполагает, что все человеческие черты должны иметь функциональное значение для выживания и размножения. Творчество, как и красота, может служить сигналом привлекательности для противоположного пола.
Исследование, в котором участвовали 72 женщины в возрасте от 18 до 35 лет, показало, что креативность участниц была выше во время овуляции. Тесты на творческие способности проводились в разные фазы цикла, включая фолликулярную, овуляторную и лютеиновую.
Ученые рекомендуют быть осторожными с препаратами, влияющими на фертильность, такими как гормональные контрацептивы, учитывая, что предыдущие исследования показали снижение креативности у женщин, использующих подобные противозачаточные средства. Общая креативность идей у них оказалась значительно ниже по сравнению с женщинами, природный цикл которых не был изменен, сообщает "Вокруг Света".
Ранее проведенные исследования также подтверждали связь творчества с размножением, подчеркивая его важность для эволюции. Необходимы дополнительные факты для окончательных выводов, но представляется, что творчество может служить эволюционной тактикой для привлечения партнеров обоих полов.
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