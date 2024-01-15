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Главная звезда погаснет: когда потухнет Солнце?

Названо время, когда Солнце уйдёт с небосвода

1:43
Наука

Астрономы Европейского космического агентства, работая над проектом Gaia Milky Way, представили прогноз дальнейшей судьбы Солнца.

Названо время, когда Солнце уйдёт с небосвода
Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

Ученые подчеркивают неизбежность смерти Солнца, напоминая, что как и все физические объекты, оно поддается законам природы. Хотя нам вряд ли удастся увидеть его последний закат, одна мысль о том, что главная звезда нашей галактики может погаснуть, вызывает чувство дискомфорта.

Астроном из Обсерватории Лазурного берега во Франции Орла Криви подчеркивает, что понимание устройства Солнца необходимо для изучения других звезд в галактике. Она отмечает, что многое о Солнце нам пока неизвестно.

Согласно исследованиям ученых, в течение следующих нескольких миллиардов лет Солнце постепенно будет увеличивать свою температуру, исчерпывая запасы водорода, необходимые для термоядерного синтеза. Это приведет к сжатию ядра, выбросу гелия и возгоранию оболочки, что превратит Солнце в красного гиганта. В конце концов, исчерпав запасы водорода и гелия, Солнце остынет, становясь белым карликом, сообщает Science Alert.

Длительность каждой из этих фаз зависит от индивидуальных особенностей звезды. Согласно данным проекта Gaia Milky Way, астрономы получили наиболее точную хронологию жизни Солнца. В настоящее время Солнцу около 4,57 миллиарда лет, и его температура достигнет пика примерно через 8 миллиардов лет. Красный гигант ждет Солнце в возрасте от 10 до 11 миллиардов лет, при этом его яркость будет увеличиваться примерно на 10% каждый миллиард лет. Это приведет к усилению тепла, делая Землю непригодной для жизни.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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