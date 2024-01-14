Самый грозный хищник океана: как жил старший брат акул

Стало известно, какой образ жизни был у мегалодона

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследовательская группа создала 3D-модель мегалодона на основе окаменелости из Бельгийского института естественных наук.

Фото: Openverse by recontx is licensed under Public Domain Mark 1.0

Модель показала, что мегалодон мог проглатывать добычу до 8 метров в длину. С использованием данных о весе, скорости и энергопотреблении ученые оценили, что этот мегалодон весил более 61 тонны, развивал скорость 1,4 м/с и имел желудок объемом 10 тысяч литров.

Ученые также предполагают, что способность проглатывать крупную добычу позволяла мегалодону преодолевать тысячи километров, оставаясь без еды до двух месяцев. Находки следов укусов мегалодона на тканях кита подтверждают, что акула удовлетворяла энергетические потребности за счет жира китов, сообщает "Вокруг Света".

Размер добычи, сопоставимый с косаткой, указывает на то, что мегалодон занимал высший уровень в пищевой цепи и был трансокеанским сверххищником. Его вымирание привело к изменению динамики в океане и избавило крупных китообразных от гигантского хищника.