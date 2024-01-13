6 признаков того, что у вас есть ДНК неандертальца, проверьте себя по ним

3:20 Your browser does not support the audio element. Наука

ДНК придавала неандертальцам преимущества в процессе адаптации к новым условиям окружающей среды, однако сопровождалась и негативными последствиями, включая никотиновую зависимость у некоторых генов.

Фото: Pressebilder Neanderthal Museum, Mettmann by Neanderthal-Museum, Mettmann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Эксперты-генетики выделяют шесть ключевых признаков, указывающих на наличие в человеческой ДНК наследия неандертальцев, сообщает Mirror.

Примерно два процента нашей ДНК происходят от наших древних предков. Около 60 000 лет назад произошло скрещивание между неандертальцами в Африке и Азии.

Себнем Унлуислер, генный инженер, говорит, что гены влияют на все: от цвета волос до никотиновой зависимости среди современных людей. Унлюслер из Лондонского регенеративного института сказал:

«ДНК неандертальца представляет собой лишь небольшой процент генома современного человека, и эти влияния — лишь часть генетической головоломки, которая делает каждого человека уникальным».

Есть шесть уникальных характеристик, которые показывают, что у нас все еще есть неандертальская ДНК.

Курение — генетически обусловленный риск, который сохраняется у современных людей, несмотря на то, что неандертальцы проживали в Европе за 40 миллионов лет до появления табака. Наличие ДНК, вероятно, давало неандертальцам преимущества в адаптации к новым условиям обитания, но также приводило к нежелательным последствиям, включая никотиновую зависимость.

Помимо этого, исследователи обнаружили варианты ДНК, связанные с депрессией, психиатрическими и неврологическими проблемами. Унлуислер подчеркивает, что имеется предполагаемая связь между неандертальской ДНК и риском никотиновой зависимости, что может увеличить вероятность этого явления у людей с неандертальским происхождением.

Волосы и гены: ДНК неандертальцев оказывает влияние на различные черты современных людей, включая структуру волос. Люди с густыми прямыми волосами могут также наследовать ДНК неандертальца, а исследования показывают, что даже рыжие волосы были распространены среди предков.

Биологические ритмы и сон: Гены неандертальцев также могут влиять на циркадные ритмы организма, регулирующие сон и бодрствование. Эпигенетические факторы, такие как климат, социальная динамика и световые условия, могут оказывать влияние на эти ритмы, что приводит к различиям в циклах сна у людей с неандертальским происхождением.

Нос и адаптация к климату: Более крупные или "высокие" носы у человека могут быть следствием генов неандертальцев. Исследование Университетского колледжа Лондона показывает, что эта физическая особенность развилась, когда древние люди адаптировались к холодному климату после своего покидания Африки.

Влияние на COVID-19: Хромосома, передаваемая от предков неандертальцев, делает людей более уязвимыми к COVID-19, согласно исследованиям. Это может быть связано с более тяжелым течением заболевания у тех, у кого есть эта хромосома.

Загар: Гены неандертальцев также могут влиять на склонность к загару или солнечным ожогам. Исследования, проведенные Институтом эволюционной антропологии Макса Планка в Германии, выявили варианты ДНК неандертальцев, влияющие на цвет кожи и волос.